Красножан о договорняках: «Люди несут бред, ситуация вокруг «Локо» выдуманная. РФС предложил мне работу, чтобы запачкаться?»

Юрий Красножан высказался о подозрениях в участии в договорных матчах.

– Ваше увольнение из «Локо» – одно из самых скандальных в истории нашего футбола. Через три года после него Родолфо заявил: «Смородская еще до начала матча знала, что Красножан сдаст игру « ». Вы пошли в суд. Зачем? Что это может изменить, тем более через три года?

– Люди несут бред, хочется от него оградиться. Можно подраться, а можно попытаться решить вопрос более цивилизованно – я выбрал этот путь. Хотя суд мы в итоге не выиграли (Черемушкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, Красножан требовал опровержения и взыскания 300 тысяч рублей с Родолфо и журналиста Григория Телингатера, а также 400 тысяч с Eurosport – Sports.ru), извинения от были. Для меня это важнее.

– В декабре 2021-го о договорняке вашего с «Томью» рассказал Валерий Непомнящий. Готовясь к нашей встрече, я узнал, что Непомнящий говорил о нем и в 2017-м. Где суд против Непомнящего?

– Валерий Кузьмич принес извинения, сказал, что был неточен в формулировках. Мне этого достаточно.

– Сразу после « ива» вы возглавили только что созданную вторую сборную России.

– Приглашение из РФС доказывало, что ситуация вокруг «Локо» абсолютно выдуманная.

– Разве на это нельзя посмотреть с другого угла? РФС дал вам работу, потому что вы слишком много знали.

– В таком случае РФС предложил мне работу, чтобы запачкать себя? Очень интересная теория, я о ней ни разу не слышал. Звучит нереально, – сказал главный тренер женской сборной России в интервью Sports.ru.