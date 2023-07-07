Красножан о договорняках: «Люди несут бред, ситуация вокруг «Локо» выдуманная. РФС предложил мне работу, чтобы запачкаться?»

Теги Локомотив Спартак Нальчик Родолфо Юрий Красножан премьер-лига Россия РФС Анжи Томь Sports.ru сборная России жен договорные матчи Футбол

Юрий Красножан высказался о подозрениях в участии в договорных матчах.

– Ваше увольнение из «Локо» – одно из самых скандальных в истории нашего футбола. Через три года после него Родолфо заявил: «Смородская еще до начала матча знала, что Красножан сдаст игру «Анжи». Вы пошли в суд. Зачем? Что это может изменить, тем более через три года? 

– Люди несут бред, хочется от него оградиться. Можно подраться, а можно попытаться решить вопрос более цивилизованно – я выбрал этот путь. Хотя суд мы в итоге не выиграли (Черемушкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, Красножан требовал опровержения и взыскания 300 тысяч рублей с Родолфо и журналиста Григория Телингатера, а также 400 тысяч с Eurosport – Sports.ru), извинения от Родолфо были. Для меня это важнее.

– В декабре 2021-го о договорняке вашего Нальчика с «Томью» рассказал Валерий Непомнящий. Готовясь к нашей встрече, я узнал, что Непомнящий говорил о нем и в 2017-м. Где суд Красножана против Непомнящего?

– Валерий Кузьмич принес извинения, сказал, что был неточен в формулировках. Мне этого достаточно.

– Сразу после «Локомотива» вы возглавили только что созданную вторую сборную России.

– Приглашение из РФС доказывало, что ситуация вокруг «Локо» абсолютно выдуманная.

– Разве на это нельзя посмотреть с другого угла? РФС дал вам работу, потому что вы слишком много знали.

– В таком случае РФС предложил мне работу, чтобы запачкать себя? Очень интересная теория, я о ней ни разу не слышал. Звучит нереально, – сказал главный тренер женской сборной России в интервью Sports.ru.

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8 комментариев

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che kaif
были времена Нальчик обыгрывал подряд в гостях Зенит. Динамо. ЦСКА. А потом дома сливал Томям и Анжи)) ни на что не похоже конечно
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Гамарджоба Генацвале
А против Смородской где суд? Она вроде не извинялась.
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avcgloronalduMU
они предложили работу, потому что на тебя есть компромат и ты будешь лояльный
+3
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Мельников Михаил
А РФС такая незапачканная организация, ну...
+2
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BZB
Пусть это останется на совести Красножана. Но в любом случае весь Нальчик и республика всегда будут вспоминать его добрым словом за созданную им команду.
+1
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