«Это’О говорил, что хочет быть «Феррари», а не тяжелой машиной». Красножан о работе в «Анжи»

Юрий Красножан рассказал о проблемах, с которыми столкнулся при работе в «Анжи».

– В первом интервью в « » вас спросили про то, что вы никогда «не управлялись с такими игроками, как Это’О и Роберто Карлос». Ответили, что и не нужно управляться. Такое мнение было ошибочным?

– Да. Уже после «Анжи» ездил от РФС в Ньон на семинар тренеров УЕФА. Там о взаимодействии с топ-игроками рассказывал Энди Роксбург (почти 20 лет был техническим директоров УЕФА, руководил элитными тренерскими конференциями – Sports.ru). Позже эту же тему обсуждали с белорусским тренером Анатолием Юревичем (куратор и тренер «Энергетика-БГУ» – Sports.ru). Основной посыл – в первое время не нужно было ничего менять. Главное в общении с топ-игроками – эмоциональный контакт, учет их предпочтений при выстраивании тренировок.

Сейчас понимаю: если бы сделал упор на это, то остался бы в «Анжи», а клуб занял бы примерно то же место (третье в сезоне-2012/13 – Sports.ru).

– Арсений Логашов, игравший в том «Анжи», говорил, что команду нужно было поддерживать, а вы ставили на развитие.

– Вопрос развития стоял, как и вопрос организации команды. Большие тренеры – например, Анчелотти и Зидан – рассказывали, что им приходилось подстраиваться под звезд. Мне тоже нужно было перестроиться, но тогда я предполагал, что так будет сложнее завоевать авторитет в новом клубе.

– Еще одно мнение – от одного из тогдашних руководителей «Анжи» Германа Чистякова. Он рассказывал, что вы не посчитали нужным завоевывать игроков «Анжи». Например, Это’О говорил, что не делал 90% упражнений, предлагаемых вами, и просил объяснений, зачем они нужны, а вы не объясняли.

– Это неправда. Объяснения были. Возможно, их было даже больше, чем нужно. Это’О говорил, что хочет быть «Феррари», а не тяжелой машиной. Мы отвечали, за счет чего эта «Феррари» может прослужить еще несколько лет: отношение к режиму, профилактика мышечных травм (например, упражнения с отягощением).

Смогли ли мы это донести до Это’О? Вряд ли. Подбирали ли нужные слова? Возможно, не всегда. Возникали ли сложности из-за того, что контакт был не прямой, а через переводчика? Не исключено. Игнорировали ли мы просьбы игроков что-то объяснить? Точно нет, – рассказал Красножан в интервью .

«После «Локо» мог поехать головой только из-за несправедливости». Интервью Юрия Красножана