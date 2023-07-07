Мбаппе хотел бы в «Арсенал», если когда-то окажется в АПЛ. «Ливерпуль» не делал предложений (The Independent)

Клубы АПЛ не работают над трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как пишет The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, «Ливерпуль» не делал предложений о трансфере нападающего. Мбаппе не входит в трансферные планы клуба. Вчера появилась информация о том, что в « » поступило предложение от « » о трансфере за 200 млн евро.

В любом случае Мбаппе предпочел бы оказаться в « », если когда-то окажется в Премьер-лиге. Дело в том, что ему нравится развитие команды при Микеле Артете. Кроме того, Мбаппе было бы интересно стать игроком, который поможет «Арсеналу» выиграть . В прошлый раз чемпионом «канониры» становились в 2004 году.

Однако трансфер Мбаппе превышает бюджет «Арсенала». Контактов между клубом и игроком не было.