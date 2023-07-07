Мбаппе хотел бы в «Арсенал», если когда-то окажется в АПЛ. «Ливерпуль» не делал предложений (The Independent)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Клубы АПЛ не работают над трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Как пишет The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, «Ливерпуль» не делал предложений о трансфере нападающего. Мбаппе не входит в трансферные планы клуба. Вчера появилась информация о том, что в «ПСЖ» поступило предложение от «Ливерпуля» о трансфере Килиана за 200 млн евро.

В любом случае Мбаппе предпочел бы оказаться в «Арсенале», если когда-то окажется в Премьер-лиге. Дело в том, что ему нравится развитие команды при Микеле Артете. Кроме того, Мбаппе было бы интересно стать игроком, который поможет «Арсеналу» выиграть АПЛ. В прошлый раз чемпионом «канониры» становились в 2004 году.

Однако трансфер Мбаппе превышает бюджет «Арсенала». Контактов между клубом и игроком не было.

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39 комментариев

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Дмитрий Бервинов
Арсенал уже 200 миллионов за это окно всадил, на Мбаппе придется копить лет 5
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red hikkikomori
Ахахахаха)
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Арман Мартиросян
У СМИ какой то конкурс кто напишет самый бредовый вброс про Мбаппе?
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Ярый ненавистник
Ответ Ебздрогыч
Утка про Ливерпуль жирнее, чем логотип Ливера
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demonstator
20 лет без чемпионства, так быстро время пролетело
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Tybalt
Ответ Дмитрий Бервинов
Арсенал уже 200 миллионов за это окно всадил, на Мбаппе придется копить лет 5
Мбаппе не стоит 200 млн
трансфер - 200+ млн
подписной бонус - 50 или 90
агентские выплаты - 50 ( не меньше, чем у Холланда)
конская личка - 50/60 в год на 5 лет= 250/300

кому этот геморр нужен? не понятна ситуация с его поведением. Если включит " Азара" , то 10 лет клуб будет в себя приходить , скраивая расходы и доходы.
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Тухель
Ответ Дмитрий Бервинов
Арсенал уже 200 миллионов за это окно всадил, на Мбаппе придется копить лет 5
Ох этот бедный Арсенал. За последние 5 сезонов трансферный баланс Арсенала -528 млн больше трат только у МЮ. У ПСЖ -240, у МС -267.
https://www.transfermarkt.world/transfers/einnahmenausgaben/statistik/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2019&saison_id_bis=2023&land_id=&nat=&kontinent_id=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0&plus=0
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Владислав Романов
ждём интервью Венгера, из серии "я хотел его подписать" 😁
Ну так и было на самом деле) Только тогда Арсенал впервые за 20 лет не попал в ЛЧ и уже шансов не было.
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Владислав Романов
ждём интервью Венгера, из серии "я хотел его подписать" 😁
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Buba
Одна новость бредовее другой.
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Bavarec-Art
Ахахаха. Вроде не 1 апреля
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Foma T
Мбаппе знает толк в клубах
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Vasilii Naymov
забавно будет ,если боссы ПСЖ , спихнут саудитам , чтобы деньги отбить
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Ебздрогыч
Ответ Ярый ненавистник
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Мой дорогой друг, в отличие от некоторых юзеров данного сайта я таким не занимаюсь. Минусовые комменты - они такие же мои, как и плюсовые, это видно в аккаунте.
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#SharkTeam
Ответ Дмитрий Бервинов
Арсенал уже 200 миллионов за это окно всадил, на Мбаппе придется копить лет 5
Времена изменились, сейчас тратят много
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ali_ynwa
ну и Слава Богу
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Talgat Ergeshov
вот журналюги,абсолютно рандомное что-то скажут и тип ссылаясь на знакомый источник(которого нет) и все,потом другой возьмет и опровергнет...
не уже ли это все еще работает? на протяжение стольких лет. после такого никто вообще и читать не должен их издание!
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ARIGAMI ARIGAMI
Мбаппе продлит контракт с ПСЖ. Скриньте
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Доминатор3000
Комментарий удален пользователем
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Red devi1
Возможно флэшбэки великого француза no.14 замаячили на Эмирэйтс
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ARIGAMI ARIGAMI
Мбаппе продлит контракт с ПСЖ. Скриньте
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Любезный Коссутий
да никто и не поверил, что Ливер бы сделал трансфер за 200 мегаево.
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analogia
Из той же серии: Холланд хотел бы в Лацио, если когда-то окажется в Серии А
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DolJun
представляю если мбаппе реально психанет и перейдет в арсенал))
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Bentley Verura
следующая новость, мбаппе оказывается хотел оказывается в ман.ю, соперничать с холландом
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