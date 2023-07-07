Мбаппе хотел бы в «Арсенал», если когда-то окажется в АПЛ. «Ливерпуль» не делал предложений (The Independent)
Клубы АПЛ не работают над трансфером Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Как пишет The Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, «Ливерпуль» не делал предложений о трансфере нападающего. Мбаппе не входит в трансферные планы клуба. Вчера появилась информация о том, что в «ПСЖ» поступило предложение от «Ливерпуля» о трансфере Килиана за 200 млн евро.
В любом случае Мбаппе предпочел бы оказаться в «Арсенале», если когда-то окажется в Премьер-лиге. Дело в том, что ему нравится развитие команды при Микеле Артете. Кроме того, Мбаппе было бы интересно стать игроком, который поможет «Арсеналу» выиграть АПЛ. В прошлый раз чемпионом «канониры» становились в 2004 году.
Однако трансфер Мбаппе превышает бюджет «Арсенала». Контактов между клубом и игроком не было.
трансфер - 200+ млн
подписной бонус - 50 или 90
агентские выплаты - 50 ( не меньше, чем у Холланда)
конская личка - 50/60 в год на 5 лет= 250/300
кому этот геморр нужен? не понятна ситуация с его поведением. Если включит " Азара" , то 10 лет клуб будет в себя приходить , скраивая расходы и доходы.
https://www.transfermarkt.world/transfers/einnahmenausgaben/statistik/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=2019&saison_id_bis=2023&land_id=&nat=&kontinent_id=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0&plus=0
не уже ли это все еще работает? на протяжение стольких лет. после такого никто вообще и читать не должен их издание!