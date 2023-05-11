«МЮ» интересен Зоммер. «Бавария» отпустит вратаря, если Нойер снова станет первым номером

Ян Зоммер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб проявляет интерес к вратарю «Баварии», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Между мюнхенским клубом и Зоммером есть джентльменское соглашение: если восстановится от травмы и вновь станет первым номером, « » позволит Яну уйти.

В текущем сезоне Бундеслиги Зоммер провел 26 матчей за «Баварию» и «Боруссию» Менхенгладбах, пропустив 35 мячей.