«МЮ» интересен Зоммер. «Бавария» отпустит вратаря, если Нойер снова станет первым номером
Ян Зоммер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб проявляет интерес к вратарю «Баварии», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Между мюнхенским клубом и Зоммером есть джентльменское соглашение: если Мануэль Нойер восстановится от травмы и вновь станет первым номером, «Бавария» позволит Яну уйти.
В текущем сезоне Бундеслиги Зоммер провел 26 матчей за «Баварию» и «Боруссию» Менхенгладбах, пропустив 35 мячей.
Кипер-то неплохой, просто уже староват для того, чтобы становиться первым номером.