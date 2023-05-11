«МЮ» интересен Зоммер. «Бавария» отпустит вратаря, если Нойер снова станет первым номером

Теги Бавария Мануэль Нойер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Ян Зоммер Футбол

Ян Зоммер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб проявляет интерес к вратарю «Баварии», сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. 

Между мюнхенским клубом и Зоммером есть джентльменское соглашение: если Мануэль Нойер восстановится от травмы и вновь станет первым номером, «Бавария» позволит Яну уйти. 

В текущем сезоне Бундеслиги Зоммер провел 26 матчей за «Баварию» и «Боруссию» Менхенгладбах, пропустив 35 мячей. 

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7 комментариев

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romaroman26
Ответ Dmitri Kudrenko
Зачем МЮ этот старик?
временный вариант вратаря с ногами
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Артём Сергеев
Нойер так и так станет номером один,в клубе и в сборной
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Спартак Уокер
Оба возрастные игроки лучше уже сохранить Нойера который номер 1 в команде много лет чем брать другого старика Зоммера
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Dmitri Kudrenko
Зачем МЮ этот старик?
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a2wai
34 уже. Уж проще на Онану потратиться, тот дольше в воротах отыграет.

Кипер-то неплохой, просто уже староват для того, чтобы становиться первым номером.
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Чёрный тюльпан
Поезд с МЮ уже ушёл для Зоммера. Фальк опять пургу фонтанирует! На данный момент кандидатами на вратарскую позицию являются Райя и Кошта. Это подтвердил не один авторитетный инсайдер. Про Онану тоже набрасывают, потому что тен Хаг с ним работал в Аяксе.
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Андрей Хенто
Ответ Артём Сергеев
Нойер так и так станет номером один,в клубе и в сборной
Не факт, слишком тяжелая травма после которой неизвестно, сможет ли восстановиться на свой прежний уровень Мануэль.
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