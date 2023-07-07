Президент Бразилии о сборной: «Проблема не в тренере, а игроках. Нет былого качества. Парни уезжают из страны в 17 и возвращаются в 36, мы берем собравшихся на пенсию»

Теги высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Политика Фернандо Диниз Футбол

Президент Бразилии поддержал Фернандо Диниза, возглавившего сборную на ближайший год.

«Проблема не в Динизе, а в том, что у нас сегодня нет такого качественного состава, как в былые времена.

У нас сейчас не лучший период, и это не радует. Парни уезжают из Бразилии в 17, 18 лет и возвращаются только в 36, 37. Мы отпускаем работника на пике и нанимаем тех, кто собирается на пенсию.

У Диниза есть индивидуальность, есть креативность, он умеет управлять раздевалкой. В футболе тренер должен командовать раздевалкой, потому что именно в ней появляются разногласия. Я думаю, что Диниз компетентен в этом вопросе», – сказал Лула да Силва в интервью SBT News.

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7 комментариев

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Артур Артур
А ничего, что бразильцы(да в целом талантливые футболисты) уезжают в юном возрасте(с 18 лет по правилам) в большие европейские клубы уже лет так 20-30
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Сахарный ватник
У него уровень мышления Кавазашвили.
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