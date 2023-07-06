Президент Бразилии недоволен назначением Анчелотти тренером сборной: «Почему бы ему не решать проблемы Италии, пропустившей ЧМ?»
Президенту Бразилии не нравится, что тренировать сборную будет Карло Анчелотти.
Итальянский специалист возглавит команду в 2024 году, когда у него закончится контракт с «Реалом».
«Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии.
Почему бы ему не решать проблемы Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» – сказал Лула да Силва в интервью SBT News.
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