Президент Бразилии недоволен назначением Анчелотти тренером сборной: «Почему бы ему не решать проблемы Италии, пропустившей ЧМ?»

Президенту Бразилии не нравится, что тренировать сборную будет Карло Анчелотти.

Итальянский специалист возглавит команду в 2024 году, когда у него закончится контракт с « ».

«Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии.

Почему бы ему не решать проблемы Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» – сказал Лула да Силва в интервью SBT News.

Анчелотти возглавит Бразилию. Но через год