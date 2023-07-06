Президент Бразилии недоволен назначением Анчелотти тренером сборной: «Почему бы ему не решать проблемы Италии, пропустившей ЧМ?»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид сборная Италии по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Политика Футбол

Президенту Бразилии не нравится, что тренировать сборную будет Карло Анчелотти.

Итальянский специалист возглавит команду в 2024 году, когда у него закончится контракт с «Реалом».

«Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии.

Почему бы ему не решать проблемы Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» – сказал Лула да Силва в интервью SBT News.

Анчелотти возглавит Бразилию. Но через год

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Razrubsis
Ответ Barca_mania
ну и в чем он не прав?
А в чём он прав? Сборную его страны возглавил один из лучших тренеров современности. Какой-то совсем нерадушный приём со стороны президента.
+44
-5
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Странное мнение. Анчелотти это имя в мировом футболе
+39
-13
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ Иван Иванов
Италия и на предпоследний не пробилась... Вообще претензия понятна - Бразилия самая титулованная футбольная держава, неужели не могут найти тренера дома, зачем ставить сборной европейский футбол? Тогда и ценность возможной победы снизится.
Бразилец наиграл 1-7 на домашнем ЧМ
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ Иван Иванов
Италия и на предпоследний не пробилась... Вообще претензия понятна - Бразилия самая титулованная футбольная держава, неужели не могут найти тренера дома, зачем ставить сборной европейский футбол? Тогда и ценность возможной победы снизится.
Может и футболистам на родину тогда? Ну его этот еврофутбол.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
«Нравится, не нравится - терпи, моя красавица….»
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NickN
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Странное мнение. Анчелотти это имя в мировом футболе
Лула известный популист и скандалист, да и в целом - личность очень неординарная в истории Бразилии. Поэтому ничего удивительного в его словах нет. Он как раз таки любитель скрыть настоящие проблемы государства за ширмой громкого инфоповода.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ericssons
Ответ NickN
Лула известный популист и скандалист, да и в целом - личность очень неординарная в истории Бразилии. Поэтому ничего удивительного в его словах нет. Он как раз таки любитель скрыть настоящие проблемы государства за ширмой громкого инфоповода.
Леваки почти всегда популисты.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Ответ ZA.RMA
Комментарий удален пользователем
ну, кстати, их президент, оказывается, не все решает в отличие от нашего "эль президенте", их президент выразил свое мнение, хотя и в тупой манере, но выразил несогласие, России далеко до Бразилии.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ ericssons
Леваки почти всегда популисты.
Всегда
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Ответ x2dj8fx6q7
Какой-то непутевый президент
наверное как бы намекает что бразилец должен быть у руля, а не вот это вот все
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Лула да Силва: "Надо больше доверять отечественным специалистам!"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
x2dj8fx6q7
Какой-то непутевый президент
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Betenya
Ответ Barca_mania
ну и в чем он не прав?
Всё юродствуешь?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Ответ Velirpa
ну, кстати, их президент, оказывается, не все решает в отличие от нашего "эль президенте", их президент выразил свое мнение, хотя и в тупой манере, но выразил несогласие, России далеко до Бразилии.
Наш преZидент тоже просто высказывает свое мнение 🤷‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
частное мнение. необязательно к исполнению
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NickN
Ответ ericssons
Леваки почти всегда популисты.
Так и есть, но это, как бы не было забавно, работает. Теперь бразильцы будут спорить между собой "нужен нам Анчелотти или не нужен". Или "почему нашу сборную не тренирует бразилец!". Короче говоря, классика Южного парка: "Из-за этих гадов мы сидим без работы!". Зато от других проблем отвлекает - верняк.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Velirpa
ну, кстати, их президент, оказывается, не все решает в отличие от нашего "эль президенте", их президент выразил свое мнение, хотя и в тупой манере, но выразил несогласие, России далеко до Бразилии.
я даже не думала сравнивать президентов и их полномочия..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Почему зенит на народные деньги кормит стадо бразильцев?У них что дома футбола нет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Оскерко
Ответ Маршал Чой Бол Сан
Либералы уже тут? Они любят такое жрать) с приправой из мои)))
Так ты же не либерал. Зачем столько скобочек? Хочешь, чтобы тебя полюбили? Ведёшь себя как либерал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Ответ ericssons
Леваки почти всегда популисты.
так предыдущий презик правак тоже популист по сути то своей, ща в мире одни популисты с уклоном вправо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Радоваться надо, доморощенные тренеры уже себя показали. Особенно на домашнем чм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Лула Гершкович: Анчелотти в сборной? Надо вводить налог на иностранных тренеров.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Почему бы Лула да Силве не решить проблему сборной Бразилии,которая прстоянно спотыкается в 1/4 ЧМ?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Гершкович, Кавазашвили и Мостовой вошли в чат ©
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Оскерко
Может он не хочет решать проблемы Италии, которая выиграла ЧЕ не так давно? Там проблема была давно - отсутствие нападающих. На ЧЕ всё сложилось - Инсинье, Иммобиле и Кьеза были в форме. После травмы Кьезы и отъезда Инсинье Италия превратилась обратно в тыкву. Сейчас Кьеза вроде бы восстановился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий