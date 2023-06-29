Ловчев призвал включить крымские клубы в российские турниры: «После начала СВО российский футбол получил такие санкции, которые не получал никто. Может ли быть еще хуже?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Первая лига Вторая лига Евгений Ловчев Политика чемпионат Крыма Футбол

Евгений Ловчев призвал включить крымские клубы в российские турниры.

«До начала сезона осталось около 2 недель, крымские клубы играют первые матчи 16 июля.

Однажды, около 10 лет назад, была похожая ситуация, – тогда, по-моему, даже начался сезон и крымские клубы уже начали играть, но на конференции РФС после получения бумаги вопрос отложили.

Сейчас конференция не рассматривала этот вопрос, клубы просто аттестовали на включение в турнир ФНЛ. Около 10 лет мы делали вид, что крымские клубы с нами (на словах), но на самом деле нет. Стало ли лучше? Началась СВО, и российский футбол получил такие санкции, которые в похожих ситуациях не получал, по-моему, никто. То же самое касается нашего спорта.

Тогда, если сейчас так, то может ли быть еще хуже? Какие вообще наши опасения. Мы включаем крымские клубы, делаем то, что нужно нам. Нас сегодня не пустят играть ни в ФИФА, ни в УЕФА ни при каких обстоятельствах. А мы, получается, сами можем не пустить Крым в российские соревнования, основываясь на правилах тех, кто не пускает нас в международные турниры. На мой взгляд, пора самим принимать решения», – написал бывший футболист «Спартака». 

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19 комментариев

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Kanan Jarrus
у этого маразматика мышление как у сказочного: им осталось жить от силы пару лет, а потом нескольким поколениям россиян разгребать за ними
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justburn
Может быть хуже, при исключении из ФИФА и УЕФА мы даже контракты с игроками подписывать не сможем
+12
-4
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Aleksey Yashin
"...может ли быть еще хуже?"

Когда кажется, что хуже уже быть не может, жизнь подкидывает что-то такое, после чего думаешь, что раньше-то и не так плохо было.
А так просто останемся без легионеров (кроме Промеса и Влута), и без надежды хоть когда-то увидеть еврокубки у себя дома
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Marienburg
Ответ trav
почему? кто-то запретит футболисту заключить трудовой договор с командой из России?
Чёрный список с санкциями таким игрокам будет гарантирован. Что отобьет желание ехать в РПЛ у кого угодно кроме разве что скрывающихся от возмездия уголовников
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Санитар-волк
Может, глупец ты старый. Вышвырнут к чертям из ФИФА, и играйте первенство колхоза. Никаких контрактов, никаких контактов вообще.
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Сим Сим
Может ли быть ещё хуже? МОЖЕТ.
После его ухода моментально к нормальной жизни не вернёмся. Годы уйдут.
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Константин Каменский
Ничего хорошего от УЕФА не ждём, поэтому включим/не включим ничего не поменяется. Поэтому пусть ок, хотя кому это интересно....
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Evgen52
Ответ Ростовский
На каком основании черный список? Игроки вправе подписывать контракты с кем угодно. Хоть медиафутбол, хоть любительский клуб. Какие основания у ФИФА вносить данного игрока в чёрный список?
Введи в поисковике "что будет в случае устранения из фифа" и насладись этим зрелищем, покоритель Харькова
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damondiamond
это заявление изменит судьбу
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Bay Juma
сделайте лоботомию ему
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Rocco777
Ответ trav
неужели правда не доходит, что никаких еврокубков не будет? мир поменялся, всё. в хорошую сторону или плохую? главное, что как раньше уже не будет. чем раньше наши люди это поймут, тем проще и легче будет жить
думаю что будет все хорошо и еврокубки вернутся. даже может лучше чем раньше будет дай Бог
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