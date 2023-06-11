Дюков о посещаемости Кубка с Fan ID и без: «Не увидел разницы. Продали бы больше билетов на финал, но было ограничение в 55 тысяч»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Александр Дюков Краснодар Матч ТВ Fan ID Футбол

Александр Дюков оценил посещаемость игры ЦСКА и «Краснодара» в финале Фонбет Кубка России.

– Есть ощущение, что по антуражу и накалу этот финал не такой, как год назад. Согласны?

– Считаете, прошлогодний финал более эмоциональный? Не знаю, сложно сравнивать.

Мне кажется, этот матч удался. Зрелищная игра, которая держала в напряжении всех. Интрига сохранялась вплоть до последних ударов в серии пенальти. Сложно сравнивать две разные игры.

– Мы увидели Кубок с картой болельщика и без. Разница большая?

– Честно, не увидел. Что касается посещаемости матча, было ограничение в 55 тысяч. Мы бы продали больше билетов, если бы не оно. 55 тысяч были реализованы еще три дня назад.

Эти ограничения никак не связаны с персональной картой болельщика. По данному матчу причина меньшего количества только одна: ограничение по количеству продаваемых билетов из‑за приказа министерства.

Мы уже обсуждали карту болельщика. Решение принято, принято правительством. Вышел соответствующий закон. Есть закон, его нужно выполнять. Все, что можно делать сейчас, – дорабатывать эту систему, чтобы она была более удобной для болельщиков. Что и происходит, – сказал президент РФС.

53 425 зрителей с Fan ID посетили финал Кубка России «Краснодар» – ЦСКА в «Лужниках»

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22 комментария

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Эдуард Элверс
А что за ограничения? 55 тысяч? неужели трудно весь стадион собрать? типа безопасность не смогут обеспечить?
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chilingarovyura@icloud.com
Продажный
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Czech91
Я купил 4 билета на этот матч 3 недели назад на официальном сайте Лужников ! По 4300 рублей каждый! Для того, чтобы получить билеты нужно было на электронный адрес направить ФИО и номера паспортов болельщиков, что я и сделал. Вчера днем билеты мне еще не поступили. Я начал переживать и написал на почту (телефона у них нет) вопрос почему так долго, на что получил ответ: все в порядке, большой ажиотаж, рассылка билетов до 14:00 по МСК. В 10:00 получаю сообщение об аннулировании заказа. Вот так спасибо. Сейчас еще посмотрим вернут ли деньги.
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Пользователь заблокирован
Очки купи...
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Ktoto_V_Dome
Ответ Czech91
Я купил 4 билета на этот матч 3 недели назад на официальном сайте Лужников ! По 4300 рублей каждый! Для того, чтобы получить билеты нужно было на электронный адрес направить ФИО и номера паспортов болельщиков, что я и сделал. Вчера днем билеты мне еще не поступили. Я начал переживать и написал на почту (телефона у них нет) вопрос почему так долго, на что получил ответ: все в порядке, большой ажиотаж, рассылка билетов до 14:00 по МСК. В 10:00 получаю сообщение об аннулировании заказа. Вот так спасибо. Сейчас еще посмотрим вернут ли деньги.
Я тебе сейчас ещё прикол расскажу, я лично знаю две госкомпании, где давали бесплатные билеты на финал, а также Локомотив раздавал билеты :)))
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Spartakus1984
Слепошарый
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Skrech
Ответ Крыс Пол
Хейтеры фан-айди в шоке. А народ не словом, а делом доказал, что небольшие препятствия от властей не помешают ходить на футбол.
завтра они тебя без паспорта ну улицу не выпустят, тоже примешь молча
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Dvapyatdesyat
А чего ограничили то?
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Айхалец
Странное новшество - "ограничение". Раньше гнались за посещаемостью, а теперь... Бред.
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Recreated
Такой же баран!
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OldRedWhite
Ответ Эдуард Элверс
А что за ограничения? 55 тысяч? неужели трудно весь стадион собрать? типа безопасность не смогут обеспечить?
Кто-то знает с чем было официально связано это ограничение?
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Skrech
Вредитель и лжец
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Max Zhomkov
Ответ Czech91
Я купил 4 билета на этот матч 3 недели назад на официальном сайте Лужников ! По 4300 рублей каждый! Для того, чтобы получить билеты нужно было на электронный адрес направить ФИО и номера паспортов болельщиков, что я и сделал. Вчера днем билеты мне еще не поступили. Я начал переживать и написал на почту (телефона у них нет) вопрос почему так долго, на что получил ответ: все в порядке, большой ажиотаж, рассылка билетов до 14:00 по МСК. В 10:00 получаю сообщение об аннулировании заказа. Вот так спасибо. Сейчас еще посмотрим вернут ли деньги.
лол. а если из другого города приехал ... опять через пятую точку все
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Вячеслав Подволоцкий
Ответ Czech91
Я купил 4 билета на этот матч 3 недели назад на официальном сайте Лужников ! По 4300 рублей каждый! Для того, чтобы получить билеты нужно было на электронный адрес направить ФИО и номера паспортов болельщиков, что я и сделал. Вчера днем билеты мне еще не поступили. Я начал переживать и написал на почту (телефона у них нет) вопрос почему так долго, на что получил ответ: все в порядке, большой ажиотаж, рассылка билетов до 14:00 по МСК. В 10:00 получаю сообщение об аннулировании заказа. Вот так спасибо. Сейчас еще посмотрим вернут ли деньги.
Там дорогие были билеты, я на кассир ру заказывал.
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KRAN
Ответ Айхалец
Странное новшество - "ограничение". Раньше гнались за посещаемостью, а теперь... Бред.
Для акабов совсем не странное.
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Spartakus1984
Ответ An Kr
Что это всё графика?
Он не видит разницы между посещением с фан айди и без.На финал то люди пришли а на обычные матчи не будут ходить
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|Red-Blue|Pasha
Количество не значит качество.
Стоящие после финального пенальти и чуть ли не грызущие семечки вместо того чтобы сорвать весь гол от радости.Как назло после кубка России показывают кубок Турции и на контрасте прям очень заметна разница
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arspurs9
Ахахаха
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KRAN
Клоун. Лучше бы рассказал сколько билетов бюджетникам раздал.
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