Дюков о посещаемости Кубка с Fan ID и без: «Не увидел разницы. Продали бы больше билетов на финал, но было ограничение в 55 тысяч»

Александр Дюков оценил посещаемость игры ЦСКА и «Краснодара» в финале Фонбет Кубка России.

– Есть ощущение, что по антуражу и накалу этот финал не такой, как год назад. Согласны?

– Считаете, прошлогодний финал более эмоциональный? Не знаю, сложно сравнивать.

Мне кажется, этот матч удался. Зрелищная игра, которая держала в напряжении всех. Интрига сохранялась вплоть до последних ударов в серии пенальти. Сложно сравнивать две разные игры.

– Мы увидели с картой болельщика и без. Разница большая?

– Честно, не увидел. Что касается посещаемости матча, было ограничение в 55 тысяч. Мы бы продали больше билетов, если бы не оно. 55 тысяч были реализованы еще три дня назад.

Эти ограничения никак не связаны с персональной картой болельщика. По данному матчу причина меньшего количества только одна: ограничение по количеству продаваемых билетов из‑за приказа министерства.

Мы уже обсуждали карту болельщика. Решение принято, принято правительством. Вышел соответствующий закон. Есть закон, его нужно выполнять. Все, что можно делать сейчас, – дорабатывать эту систему, чтобы она была более удобной для болельщиков. Что и происходит, – сказал президент РФС.

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