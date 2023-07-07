Фердинанд – Каррагеру о Саудовской Аравии: «Не видел возмущения, когда АПЛ, «ПСЖ», «Барса», «Реал» и РПЛ забирали лучшие таланты»

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Рио Фердинанд ответил Джейми Каррагеру, который обвинил его в получении денег от Катара.

Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сказал: «Другие страны много лет делали то же самое. Каррагер говорил: «Позор». Туда уехал Джеррард, где же ты, Джейми?» Экс-игрок «Ливерпуля» ответил: «Мне не нравится, что саудовцы пытаются купить футбол, но знал, что ты будешь в восторге. Прямо как на ЧМ в Катаре! Ты не хотел критиковать тех, кто тебе платит».

«Фейковые новости, Каррагер 😂😂😂😂

Я человек, который принимает все культуры. Присоединяйся к клубу, не нужно выдумывать, Джеймс! Меня никогда не просили работать на открытии [ЧМ-2022].

Я никогда не видел возмущения от тебя и остальных, когда АПЛ, Серия А, «ПСЖ», «Барса», «Реал», РПЛ и так далее забирали лучшие таланты из других лиг... Сохраняйте ту же энергию!!» – написал Фердинанд.

64 комментария

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Криштиану Роналду
Про РПЛ это он наверное имеет ввиду когда Спартак забрал себе Терри.
+157
-6
+151
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noti22
Они знают о существовании РПЛ?
+123
-8
+115
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noti22
АПЛ, ПСЖ, Барса, Реал, РПЛ - найдите лишнего в этом списке
+77
-6
+71
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Биодудь
Ответ noti22
Они знают о существовании РПЛ?
Ну вообще он с Видичем играл в паре многие годы.
+50
-2
+48
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Отец Абду
Я всегда знал, что РПЛ в числе топ 5 лиг:)
+38
0
+38
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sinkindragon@gmail.com
Ответ noti22
Они знают о существовании РПЛ?
Фердинанд просто сказал Russia , но можно вспомнить Малкома, Халка и Витселя
+38
0
+38
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Oleg Olegov
А про ФНЛ ни слова не сказал
+36
-2
+34
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Бронислав Каминский
Ответ Манковский
А РПЛ то там причём?
Наверное вспомнил времена,когда Динамо и Анжи были мешками..или когда Зенит Халка с Витцелем уводили
+22
-1
+21
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Руслан Узденов
Жаль, я за 20 лет боления, не застал времена, когда РПЛ забирала лучших.
+19
-4
+15
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Balt39
Ответ noti22
АПЛ, ПСЖ, Барса, Реал, РПЛ - найдите лишнего в этом списке
"Та самая шутка про Харатьяна. "
+14
-1
+13
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semtch
Видимо, Смородская не врала про то, что Ибричич входит в 10ку лучших полузащитников Европы О_о
+12
0
+12
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Andrey Yaroslavtsev
А вот и признание РПЛ подкатило.
+10
0
+10
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Metalloid
Ответ Oleg Olegov
А про ФНЛ ни слова не сказал
ФНЛ не надо скупать всех подряд что бы быть лучшей лигой мира.
+9
0
+9
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Будь Мужиком
Ответ Криштиану Роналду
Про РПЛ это он наверное имеет ввиду когда Спартак забрал себе Терри.
Анжи)
+8
0
+8
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mArty-.-
Ответ Криштиану Роналду
Про РПЛ это он наверное имеет ввиду когда Спартак забрал себе Терри.
в источнике написано Russia, поэтому речь скорее об Ари или Рауше
+10
-2
+8
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Фан КриРо7
Рпл, это когда Спартак Крала украл у всех топов наверное 😁
+8
-1
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ Отец Абду
Я всегда знал, что РПЛ в числе топ 5 лиг:)
могла ей спокойно быть
+6
0
+6
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Манковский
Ответ Бронислав Каминский
Наверное вспомнил времена,когда Динамо и Анжи были мешками..или когда Зенит Халка с Витцелем уводили
Из всех этих игроков только Халк и ЭтоО имели хоть какую-то ценность если говорить про "лучшие таланты".

В АПЛ каждый год едут топ-футболисты. РПЛ это капля в море, единичные случае скорее а не закономерность.
+4
0
+4
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Ivas715
Ответ Руслан Узденов
Жаль, я за 20 лет боления, не застал времена, когда РПЛ забирала лучших.
Да ну ладно. Реально топовых игроков (или около того) у нас тоже хватало. Халк, Витсель, Гарай, Кураньи, Вальбуэна, Диарра и т.д... Про лихой Анжи с ЭтоО даже говорить не буду. Ну и просто хороших европейских игроков тоже была масса. Вот последние 7-8 ту да, со звездами стало похуже конечно
+4
0
+4
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Roman Bolshevik
Ответ noti22
Они знают о существовании РПЛ?
Возможно Фердинанд помнит, как Данни из под него забил победный в Суперкубке УЕФА)
+3
0
+3
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Dimonty
> АПЛ, Серия А, «ПСЖ», «Барса», «Реал», РПЛ
Очень однородный смысловой ряд))
+2
0
+2
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Artuom Batishev
Ответ zzzeeerrrooo
могла ей спокойно быть
Но пошли другим путем и начали деградировать с конца нулевых 🤷🏻
+2
0
+2
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fussballer
Ответ Black Phoenix
А когда это РПЛ перебивала и переманивала звёзд у Реала, Барсы, МЮ, Ювентуса, Челси, Милана, Интера, Баварии, и иже с ними?)
Малком из Барсы, Мозес из Челси, например. Без них оба клуба сейчас не особо успешны.
+3
-1
+2
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Манковский
А РПЛ то там причём?
+5
-3
+2
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прощай Роналду
Ответ noti22
Они знают о существовании РПЛ?
Это’о шутка что ли?))) Анжи против Ливерпуля играл когда то 😁
+2
0
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