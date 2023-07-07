Фердинанд – Каррагеру о Саудовской Аравии: «Не видел возмущения, когда АПЛ, «ПСЖ», «Барса», «Реал» и РПЛ забирали лучшие таланты»
Рио Фердинанд ответил Джейми Каррагеру, который обвинил его в получении денег от Катара.
Ранее бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сказал: «Другие страны много лет делали то же самое. Каррагер говорил: «Позор». Туда уехал Джеррард, где же ты, Джейми?» Экс-игрок «Ливерпуля» ответил: «Мне не нравится, что саудовцы пытаются купить футбол, но знал, что ты будешь в восторге. Прямо как на ЧМ в Катаре! Ты не хотел критиковать тех, кто тебе платит».
«Фейковые новости, Каррагер 😂😂😂😂
Я человек, который принимает все культуры. Присоединяйся к клубу, не нужно выдумывать, Джеймс! Меня никогда не просили работать на открытии [ЧМ-2022].
Я никогда не видел возмущения от тебя и остальных, когда АПЛ, Серия А, «ПСЖ», «Барса», «Реал», РПЛ и так далее забирали лучшие таланты из других лиг... Сохраняйте ту же энергию!!» – написал Фердинанд.
В АПЛ каждый год едут топ-футболисты. РПЛ это капля в море, единичные случае скорее а не закономерность.
Очень однородный смысловой ряд))