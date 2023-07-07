Фердинанд – Каррагеру о Саудовской Аравии: «Не видел возмущения, когда АПЛ, «ПСЖ», «Барса», «Реал» и РПЛ забирали лучшие таланты»

Рио Фердинанд ответил Джейми Каррагеру, который обвинил его в получении денег от Катара.

Ранее бывший защитник « » сказал: «Другие страны много лет делали то же самое. Каррагер говорил: «Позор». Туда уехал Джеррард, где же ты, ?» Экс-игрок « » ответил: «Мне не нравится, что саудовцы пытаются купить футбол, но знал, что ты будешь в восторге. Прямо как на ЧМ в Катаре! Ты не хотел критиковать тех, кто тебе платит».

«Фейковые новости, Каррагер 😂😂😂😂

Я человек, который принимает все культуры. Присоединяйся к клубу, не нужно выдумывать, Джеймс! Меня никогда не просили работать на открытии [ЧМ-2022].

Я никогда не видел возмущения от тебя и остальных, когда , Серия А, «ПСЖ», «Барса», «Реал», и так далее забирали лучшие таланты из других лиг... Сохраняйте ту же энергию!!» – написал Фердинанд.