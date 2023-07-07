Каррагер – Фердинанду: «Мне не нравится, что саудовцы пытаются купить футбол, но знал, что ты будешь в восторге. Прямо как на ЧМ в Катаре! Ты не хотел критиковать тех, кто тебе платит»

Джейми Каррагер ответил на реплику Рио Фердинанда о саудовских клубах.

Бывший защитник « » сказал: «Другие страны много лет делали то же самое. Каррагер говорил: «Позор». Туда уехал Джеррард, где же ты, ?»

«Я никогда не критиковал Силву, Бензема, Невеша или Джеррарда.

Мне не нравится, что саудовцы пытаются купить футбол так, как они купили гольф (в июне стало известно, что три крупнейшие профессиональные лиги гольфа, PGA Tour, LIV Golf и DP World Tour, объединятся в одной коммерческой организации под управлением государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии – Sports.ru).

Я знал, что ты будешь в восторге. Прямо как в Катаре! Вот почему тебе не дали работать на ВВС в день матча открытия. Ты же не хотел критиковать тех, кто тебе платит!» – написал Каррагер.

Напомним, канал ВВС проигнорировал церемонию открытия . Вместо этого Гари Линекер, Алан Ширер и Алекс Скотт обсуждали коррупцию, проблему прав человека и ЛГБТ в Катаре.