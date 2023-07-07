Каррагер – Фердинанду: «Мне не нравится, что саудовцы пытаются купить футбол, но знал, что ты будешь в восторге. Прямо как на ЧМ в Катаре! Ты не хотел критиковать тех, кто тебе платит»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия телевидение высшая лига Саудовская Аравия ЧМ-2022 соцсети Футбол

Джейми Каррагер ответил на реплику Рио Фердинанда о саудовских клубах.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сказал: «Другие страны много лет делали то же самое. Каррагер говорил: «Позор». Туда уехал Джеррард, где же ты, Джейми

«Я никогда не критиковал Силву, Бензема, Невеша или Джеррарда.

Мне не нравится, что саудовцы пытаются купить футбол так, как они купили гольф (в июне стало известно, что три крупнейшие профессиональные лиги гольфа, PGA Tour, LIV Golf и DP World Tour, объединятся в одной коммерческой организации под управлением государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии – Sports.ru).

Я знал, что ты будешь в восторге. Прямо как в Катаре! Вот почему тебе не дали работать на ВВС в день матча открытия. Ты же не хотел критиковать тех, кто тебе платит!» – написал Каррагер.

Напомним, канал ВВС проигнорировал церемонию открытия ЧМ-2022. Вместо этого Гари Линекер, Алан Ширер и Алекс Скотт обсуждали коррупцию, проблему прав человека и ЛГБТ в Катаре.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
А Каррагеру тоже платят саудовцы? Или он критикует только тех, кто ему не платит?
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Американцы делают бабло с твоего клуба ок всё нормально. Арабы инвестируют в футбол сразу критика
+41
-7
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Джейми-балабол технично увильнул от ответа, опять какую-то пургу понёс😀
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алмаз Фахрутдинов
Прямо так и написал: BBC не терпит альтернативные точки зрения. Чтобы там работать, нельзя даже молчать, нужно обязательно критиковать согласно повестке
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ ман сити фейк
Американцы делают бабло с твоего клуба ок всё нормально. Арабы инвестируют в футбол сразу критика
Так он работает на paramount + американской компании,он же не посмеет критиковать Америку)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gadzhiev JR
Было бы раньше такое, поехал бы туда сам, как миленький
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
не плюнул, нет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
карагер с фердинандом - как жаба с гадюкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Вывод один, бедуинам оставить их национальный вид спорта и запретить лезть в другие. Ну право же, где они, там постоянно дрязги и коррупция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Tryapyshko
Какой же Каррагер клоун. Что футболистом был никудышным, что как эксперт - пустышка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Safar Safar
А как вообще критиковать того кто платить тебе ?))) Абсурд западного мышления 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaniaEee
Ответ ман сити фейк
Американцы делают бабло с твоего клуба ок всё нормально. Арабы инвестируют в футбол сразу критика
Инвестируют и вливают тонны бабла разные вещи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Ответ Hong Kil
А Каррагеру тоже платят саудовцы? Или он критикует только тех, кто ему не платит?
Когда тебе НЕ платят, ты можешь критиковать кого хочешь, помоему все логично.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий