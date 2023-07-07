«ПСЖ» купил Угарте у «Спортинга» за 60 млн евро. Контракт – до 2028-го
«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.
22-летний полузащитник подписал с парижанами контракт сроком до 30 июня 2028 года и взял в команде 4-й номер.
Фото: twitter.com/PSG_inside
«ПСЖ» выиграл борьбу за Угарте у «Челси», «Спортинг» получит 60 млн евро за игрока. Зарплата уругвайца в новом клубе – 3,4 млн евро в год.
Статистику 22-летнего опорного полузащитника можно найти здесь.
Трансферы выглядят осмысленным. Центр поля как и защита были ужасны.
Сегодня: покупают Угарте за 60 млн.
на счет защиты мы еше увидим, правда ли Лукас и Шкриниар полностью выздоравливали