«ПСЖ» купил Угарте у «Спортинга» за 60 млн евро. Контракт – до 2028-го

«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

22-летний полузащитник подписал с парижанами контракт сроком до 30 июня 2028 года и взял в команде 4-й номер.

Фото: twitter.com/PSG_inside

«ПСЖ» выиграл борьбу за у «Челси», « » получит 60 млн евро за игрока. Зарплата уругвайца в новом клубе – 3,4 млн евро в год.

Статистику 22-летнего опорного полузащитника можно найти здесь.