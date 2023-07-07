«ПСЖ» купил Угарте у «Спортинга» за 60 млн евро. Контракт – до 2028-го

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Спортинг лига 1 Франция трансферы Мануэль Угарте Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте.

22-летний полузащитник подписал с парижанами контракт сроком до 30 июня 2028 года и взял в команде 4-й номер.

Фото: twitter.com/PSG_inside

«ПСЖ» выиграл борьбу за Угарте у «Челси», «Спортинг» получит 60 млн евро за игрока. Зарплата уругвайца в новом клубе – 3,4 млн евро в год.

Статистику 22-летнего опорного полузащитника можно найти здесь.

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20 комментариев

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Black Phoenix
То есть по факту смена курса ПСЖ выражается в том, чтобы покупать за огромные деньги вместо состоящихся звёзд первой величины типа Неймара, Мбаппе, и иже с ними - молодых звёзд рангом чуть поменьше, но перспективных?)
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Макс237
Ответ Black Phoenix
То есть по факту смена курса ПСЖ выражается в том, чтобы покупать за огромные деньги вместо состоящихся звёзд первой величины типа Неймара, Мбаппе, и иже с ними - молодых звёзд рангом чуть поменьше, но перспективных?)
Смена курса наверное направлена на построения конкурентной команды, а не сборную звёзд из фифы.

Трансферы выглядят осмысленным. Центр поля как и защита были ужасны.
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MVL
Как интересно продают испанские клубы вроде подлодки, Чуввуезе за 25,в то время как Кайседо и Угарте продаются за 70?
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che kaif
Ответ Владимир Данилов
Вчера: "Мбаппе, если ты уйдёшь бесплатно, нам придётся продать некоторых твоих партнёров, чтобы выправить финансы". Сегодня: покупают Угарте за 60 млн.
на таких как ты держаться желтушные издания. еще и цитирует сидит
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Человек1991
Угарте надеюсь будет лучше Витиньи и Данило)
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Владимир Данилов
Вчера: "Мбаппе, если ты уйдёшь бесплатно, нам придётся продать некоторых твоих партнёров, чтобы выправить финансы".
Сегодня: покупают Угарте за 60 млн.
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Maluma Amulam
Ну и угар, подумали владельцы спортинга и отдали его за 60лямов
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Люблю Марго Робби
У Уругвая очень серьёзная банда собирается, могут хорошо пошуметь на ЧМ 2026
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Тухель
Ответ angliiskiilion
вроде ПСЖ предлагал 10 млн евро в год, когда как Челси давал максимум 3 млн евро, чё то тут пахнет враньём
Между нынешним Челси и ПСЖ при гарантии быть игроком основной обоймы любой игрок выберет ПСЖ. И для этого не надо сильно завышать ЗП.
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Имя Фамилия
Ответ Black Phoenix
То есть по факту смена курса ПСЖ выражается в том, чтобы покупать за огромные деньги вместо состоящихся звёзд первой величины типа Неймара, Мбаппе, и иже с ними - молодых звёзд рангом чуть поменьше, но перспективных?)
ПСЖ всегда покупал будущих звёзд вроде Угарте и делал из них топов. Такими же зелёными приходили Верратти, Маркиньос, Матюиди, а рядом с ними наигрывался юный Рабьо.
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Айрат Ситдиков
Ответ Black Phoenix
То есть по факту смена курса ПСЖ выражается в том, чтобы покупать за огромные деньги вместо состоящихся звёзд первой величины типа Неймара, Мбаппе, и иже с ними - молодых звёзд рангом чуть поменьше, но перспективных?)
Ну а что не так?) зато личка раз в 30 меньше
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RealJon
Ответ Макс237
Смена курса наверное направлена на построения конкурентной команды, а не сборную звёзд из фифы. Трансферы выглядят осмысленным. Центр поля как и защита были ужасны.
пхахаха, что изменилось в ПЗте? только и купили опорника. год назад, купили одних средняков как Солер, Витинья, Фабиан и которые так и не заиграли

на счет защиты мы еше увидим, правда ли Лукас и Шкриниар полностью выздоравливали
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