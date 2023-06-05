«Спортинг» настаивает на трансфере Угарте в «Челси». Хавбек согласовал контракт с «ПСЖ», но лондонцы предлагают бонусы и инвестиции в клуб

«Спортинг» настаивает на трансфере Мануэля Угарте в «Челси».

Ранее сообщалось, что Угарте согласовал контракт с « » до 2028 года. Парижский клуб готов выплатить отступные по контракту со « » в размере 60 миллионов евро.

Однако, как сообщает L’Equipe, в «Спортинге» считают предложение « » более выгодным. Лондонцы предлагают контракт на 8 лет и, помимо 60 миллионов евро отступных и бонусов, готовы взять на себя солидарные выплаты (процент от трансфера, выплачиваемый клубу, ответственному за подготовку игрока – Sports.ru). Кроме того, сообщается, что владельцы «Челси» готовы инвестировать в «Спортинг», приобретя миноритарный пакет акций клуба.

В этом сезоне Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, отдал одну голевую передачу, получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика доступна здесь.

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