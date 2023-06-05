«Спортинг» настаивает на трансфере Угарте в «Челси». Хавбек согласовал контракт с «ПСЖ», но лондонцы предлагают бонусы и инвестиции в клуб

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте деньги Футбол

«Спортинг» настаивает на трансфере Мануэля Угарте в «Челси».

Ранее сообщалось, что Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» до 2028 года. Парижский клуб готов выплатить отступные по контракту со «Спортингом» в размере 60 миллионов евро.

Однако, как сообщает L’Equipe, в «Спортинге» считают предложение «Челси» более выгодным. Лондонцы предлагают Угарте контракт на 8 лет и, помимо 60 миллионов евро отступных и бонусов, готовы взять на себя солидарные выплаты (процент от трансфера, выплачиваемый клубу, ответственному за подготовку игрока – Sports.ru). Кроме того, сообщается, что владельцы «Челси» готовы инвестировать в «Спортинг», приобретя миноритарный пакет акций клуба.

В этом сезоне Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, отдал одну голевую передачу, получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика доступна здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstar
Я думал, уже прикрыли эту лавочку с безумными контрактами Челси на 7+ лет?!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жирный Лукаку
Ответ Konstar
Я думал, уже прикрыли эту лавочку с безумными контрактами Челси на 7+ лет?!
Прикрыли, элькип фантазирует. Челси вышел из гонки
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
Потому что больше заплатит, все таки Боули )
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ну не может Боули просто взять и выплатить отступные за игрока, для него это проще простого. Он еще и миноритарный пакет акций продающего игрока клуба хочет приобрести))
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Фабрицио Романо пишет что Челси больше не заинтересован в Угарте и не будет платить больше рыночной стоимости
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
вот так эпоха о переплатах боули за футболистов подошла к концу. уже большинство инсайдеров отрепортило что синие вышли из переговоров после того, как псж сделал игроку х2 предложение по зп. на месте угарте хватал бы этот парижский контракт как можно скорее.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorrado@yandex.ru
Это уже устаревшая информация.
Челси вышел из переговоров после того, как ПСЖ предложил Угарте зарплату в 10 млн евро(
Челси же готов дать не больше 3.5 млн евро.
Очень жаль, очень хотел видеть его в Челси.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Жирный Лукаку
Прикрыли, элькип фантазирует. Челси вышел из гонки
Откуда такая информация? Были только намерения Уефа ограничить срок контракта 5 годами, никакого решения ещё не было. Или было?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Миллиардер Рахим
Не сказал бы. Челси предлагает контракт на 8 лет. Зачем? Хотя игрок очень хорош конечно
чтобы снизить его стоимость, очевидно. боули хотел ворваться в европейский футбол с двух ног, взяли кукурелью, кулибали и стерлинга на космические лички. потом пришло осознание что это немного не так работает, а продолжать усиливаться нужно несмотря на неудачи на поле (особенно смотря на них)). а перспективные игроки стоят недешево. сейчас на молодежном чм блистают 4 игрока, которых синие уже подписали - эквадорец, вратарь из сша, бразилец и итальянец. но это на будущее. угарте же на сейчас. но будем объективны - 3.5 против 10 лямов личка - я бы сам давил на спортинг чтобы продали меня именно в псж.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барыга блинами
Спортинг так-то готов был и за 60 отдать, но Боули настоял на 60 и бонусы с инвестициями. Настоящий менеджер!)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
где голубой лондон, который вчера с пеной у рта доказывал, как угартэ натпару с энцо будут разрывать апл и еврокубки, которых нет?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миллиардер Рахим
Ответ DolJun
вот так эпоха о переплатах боули за футболистов подошла к концу. уже большинство инсайдеров отрепортило что синие вышли из переговоров после того, как псж сделал игроку х2 предложение по зп. на месте угарте хватал бы этот парижский контракт как можно скорее.
Не сказал бы. Челси предлагает контракт на 8 лет. Зачем? Хотя игрок очень хорош конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий