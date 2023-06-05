«Спортинг» настаивает на трансфере Угарте в «Челси». Хавбек согласовал контракт с «ПСЖ», но лондонцы предлагают бонусы и инвестиции в клуб
«Спортинг» настаивает на трансфере Мануэля Угарте в «Челси».
Ранее сообщалось, что Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» до 2028 года. Парижский клуб готов выплатить отступные по контракту со «Спортингом» в размере 60 миллионов евро.
Однако, как сообщает L’Equipe, в «Спортинге» считают предложение «Челси» более выгодным. Лондонцы предлагают Угарте контракт на 8 лет и, помимо 60 миллионов евро отступных и бонусов, готовы взять на себя солидарные выплаты (процент от трансфера, выплачиваемый клубу, ответственному за подготовку игрока – Sports.ru). Кроме того, сообщается, что владельцы «Челси» готовы инвестировать в «Спортинг», приобретя миноритарный пакет акций клуба.
В этом сезоне Угарте провел в составе «Спортинга» 47 матчей, отдал одну голевую передачу, получил 16 желтых карточек и одну красную. Его подробная статистика доступна здесь.
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Челси вышел из переговоров после того, как ПСЖ предложил Угарте зарплату в 10 млн евро(
Челси же готов дать не больше 3.5 млн евро.
Очень жаль, очень хотел видеть его в Челси.