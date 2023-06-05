Угарте прошел медосмотр для «ПСЖ». Хавбек подпишет 5-летний контракт на 3,4 млн евро в год

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Спортинг лига 1 Франция возможные трансферы Мануэль Угарте Футбол

Мануэль Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» и сегодня посетил Париж.

Как сообщает Goal, полузащитник «Спортинга» в понедельник прошел медосмотр. Контракт с ним будет рассчитан на пять лет, зарплата – 3,4 млн евро в год.

Трансфер обойдется «ПСЖ» в 60 млн евро, выплаты будут осуществляться на протяжении пяти лет.

В чемпионате Португалии в этом сезоне Угарте провел 31 матч и получил 11 желтых карточек. Подробно со статистикой игрока сборной Уругвая можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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trick00
Ответ Барсик Юрана
Топовая статистика конечно
Сейчас бы опорника по голам судить
+11
-1
+10
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Газонокосильщик Хави
Ответ Барсик Юрана
0+0 за весь сезон 😂😂
В чемпионате Португалии в этом сезоне Угарте провел 31 матч и получил 11 желтых карточек
+3
0
+3
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trick00
Ответ Барсик Юрана
Месси центрхав, его судили
У тебя кроме Месси кто то существует?
+3
0
+3
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trick00
Ответ Барсик Юрана
Травмированный Месси
Понятно, это не лечится
+2
-1
+1
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Demyan Grachev
Ответ Барсик Юрана
0+0 за весь сезон 😂😂
он опорник вообще-то
+1
0
+1
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Ваня Шипитко
Ответ KingOfTheDivan
Ну он, конечно, был хорош в фме года 3 назад, но 60 миллионов...
цыгане с португалии умеют продавать втридорога)
+1
0
+1
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KingOfTheDivan
Ну он, конечно, был хорош в фме года 3 назад, но 60 миллионов...
0
0
0
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London.is.blue
Теперь Челси придется выкладывать сотку за Кайседо.
0
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