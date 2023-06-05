Угарте прошел медосмотр для «ПСЖ». Хавбек подпишет 5-летний контракт на 3,4 млн евро в год
Мануэль Угарте согласовал контракт с «ПСЖ» и сегодня посетил Париж.
Как сообщает Goal, полузащитник «Спортинга» в понедельник прошел медосмотр. Контракт с ним будет рассчитан на пять лет, зарплата – 3,4 млн евро в год.
Трансфер обойдется «ПСЖ» в 60 млн евро, выплаты будут осуществляться на протяжении пяти лет.
В чемпионате Португалии в этом сезоне Угарте провел 31 матч и получил 11 желтых карточек. Подробно со статистикой игрока сборной Уругвая можно ознакомиться здесь.
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