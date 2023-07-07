Селихов о сборной: «Поеду, даже если Россия будет играть на первенство бани. Слушал гимн – хотелось заплакать»

Александр Селихов заявил, что готов приезжать в сборную России на любые матчи.

– Поменялось ли твое отношение и восприятие сборной России?

– Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно.

– Федор Смолов считает по-другому. Недавно в интервью он сказал о сборной: «Ну, такое».

– Федю можно понять. Он играл на чемпионате Европы и мира. А я провел один тайм. Здесь разница понятна. Когда ты это чувствуешь и тебе это приедается, это другой вопрос. Я нигде не играл. Поэтому буду приезжать с кайфом, – сказал вратарь « ».