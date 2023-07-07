Селихов о сборной: «Поеду, даже если Россия будет играть на первенство бани. Слушал гимн – хотелось заплакать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Селихов заявил, что готов приезжать в сборную России на любые матчи.

– Поменялось ли твое отношение и восприятие сборной России?

– Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно.

– Федор Смолов считает по-другому. Недавно в интервью он сказал о сборной: «Ну, такое».

– Федю можно понять. Он играл на чемпионате Европы и мира. А я провел один тайм. Здесь разница понятна. Когда ты это чувствуешь и тебе это приедается, это другой вопрос. Я нигде не играл. Поэтому буду приезжать с кайфом, – сказал вратарь «Спартака».

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Хоть кому-то не по боку на сборную. Идейный сейчас мало.
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Это будет в Химках Глушаков устраивать )))
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Приятно слышать Селя
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aggrrist
Я бы посмотрел обсуждения шансов на МатчТВ по выходу из группы первенства бани)) а потом сборная бы ехал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Молодец, Саша!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий