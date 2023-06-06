Озбилиз о возможном матче России и Армении: «Я не против. Тяжело связывать футбол и политику – в «Урарту» играют армяне, русские и украинцы, проблем нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу высшая лига Армения Урарту Арас Озбилиз товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз не против товарищеского матча сборных России и Армении.

«Не понимаю, почему африканские сборные не смогли сыграть с командой России летом, из-за чего пришлось перенести сборы. Тяжело связывать футбол и политику. Например, у нас в «Урарту» играют армяне, русские и украинцы, и все хорошо. Нет никаких проблем.

Я не против матча российской и армянской сборных. Этой осенью это невозможно, поскольку у нас товарищеская игра основной командой со сборной U-21, но в будущем – почему нет?» – сказал Озбилиз.

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10 комментариев

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Q1W2E3A!S!D!
у них половина сборной - россияне, о чем речь вообще
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Ильдар Фарукшин
Не плохо было бы
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Tigranodovar
Да чего уж там в клубе, в городе Ереване не меньше 10% населения теперь русские, а вечером в центре так и вообще больше 50%.
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Caustic
Карьера у него шикардос - 128 матчей, в которых 56 минут в среднем на поле.
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