Озбилиз о возможном матче России и Армении: «Я не против. Тяжело связывать футбол и политику – в «Урарту» играют армяне, русские и украинцы, проблем нет»

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз не против товарищеского матча сборных России и Армении.

«Не понимаю, почему африканские сборные не смогли сыграть с командой России летом, из-за чего пришлось перенести сборы. Тяжело связывать футбол и политику. Например, у нас в « » играют армяне, русские и украинцы, и все хорошо. Нет никаких проблем.

Я не против матча российской и армянской сборных. Этой осенью это невозможно, поскольку у нас товарищеская игра основной командой со сборной U-21, но в будущем – почему нет?» – сказал .

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