«Херенвен» выпустил форму с белыми, синими и красными полосами на рукавах.

Многие болельщики в соцсетях увидели флаг России и подвергли клуб критике из-за политической ситуации.

При этом один из болельщиков увидел положительный момент: «Российский флаг на рукаве, возможно, теперь мы получим недостающие миллионы за Эджуке».

Руководство клуба отрицает какие-либо ассоциации с Россией. Белые, синие и красные полосы на красной гостевой футболке наследуют комплекту сезона-1993/94 (при этом там они не соединялись друг с другом).

«Есть люди, которые все ассоциируют с мировыми событиями. Это цвета нашего клуба. Единственный флаг, о котором мы думаем, это фризский флаг», – сказал коммерческий директор «Херенвена» Мартин Купман.

Отметим, что эмблема «Херенвена» состоит из элементов флага Фрисландии, где белые и синие полосы идут по диагонали.

На белых полосах флага размещены красные листья кувшинки, которые указывают на средневековые государства, объединенные борьбой против норманнов.

Фото: твиттер «Херенвена»