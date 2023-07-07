«Херенвен» выпустил форму с бело-сине-красными рукавами. Болельщики увидели флаг России, руководство отрицает ассоциации
«Херенвен» выпустил форму с белыми, синими и красными полосами на рукавах.
Многие болельщики в соцсетях увидели флаг России и подвергли клуб критике из-за политической ситуации.
При этом один из болельщиков увидел положительный момент: «Российский флаг на рукаве, возможно, теперь мы получим недостающие миллионы за Эджуке».
Руководство клуба отрицает какие-либо ассоциации с Россией. Белые, синие и красные полосы на красной гостевой футболке наследуют комплекту сезона-1993/94 (при этом там они не соединялись друг с другом).
«Есть люди, которые все ассоциируют с мировыми событиями. Это цвета нашего клуба. Единственный флаг, о котором мы думаем, это фризский флаг», – сказал коммерческий директор «Херенвена» Мартин Купман.
Отметим, что эмблема «Херенвена» состоит из элементов флага Фрисландии, где белые и синие полосы идут по диагонали.
На белых полосах флага размещены красные листья кувшинки, которые указывают на средневековые государства, объединенные борьбой против норманнов.
Фото: твиттер «Херенвена»
11 комментариев