«Херенвен» выпустил форму с бело-сине-красными рукавами. Болельщики увидели флаг России, руководство отрицает ассоциации

Теги ЦСКА высшая лига Нидерланды Херенвен игровая форма Политика соцсети Чидера Эджуке стиль Футбол

«Херенвен» выпустил форму с белыми, синими и красными полосами на рукавах.

Многие болельщики в соцсетях увидели флаг России и подвергли клуб критике из-за политической ситуации. 

При этом один из болельщиков увидел положительный момент: «Российский флаг на рукаве, возможно, теперь мы получим недостающие миллионы за Эджуке». 

Руководство клуба отрицает какие-либо ассоциации с Россией. Белые, синие и красные полосы на красной гостевой футболке наследуют комплекту сезона-1993/94 (при этом там они не соединялись друг с другом). 

«Есть люди, которые все ассоциируют с мировыми событиями. Это цвета нашего клуба. Единственный флаг, о котором мы думаем, это фризский флаг», – сказал коммерческий директор «Херенвена» Мартин Купман.

Отметим, что эмблема «Херенвена» состоит из элементов флага Фрисландии, где белые и синие полосы идут по диагонали.

На белых полосах флага размещены красные листья кувшинки, которые указывают на средневековые государства, объединенные борьбой против норманнов.

Фото: твиттер «Херенвена»

 

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11 комментариев

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RIMPERY17
Даже у сб. России не такая крутая форма))
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Никита Шаповалов
будто форма сборной России на новый сезон
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utsh44psmr
УАФ уже строчит жалобу в УЕФА
+10
-2
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Peter Parker
Фрисландские, вперед!
+5
-3
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NartApsua
Офигенная форма)
+1
-1
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Eric_Cartman
Коллаба, чтобы кони за Эджуке долги не отдавали. Такая многоходовочка от вэб.фр, бартер
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Tigran888
С детства за Херенвен)
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Andrew Weird
Ерохин и Глушаков?
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Moffo
Осталось случайно подписать Кокорина :)
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