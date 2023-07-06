Альба завтра подпишет контракт с «Интер Майами». Его зарплата будет в разы меньше, чем в «Барсе» (Miami Herald)

Теги МЛС Лионель Месси возможные трансферы Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба в ближайшие дни станет одноклубником Лионеля Месси и Серджи Бускетса.

Как передает Miami Herald, уже в пятницу защитник подпишет контракт с «Интер Майами». Он присоединится к клубу в качестве свободного агента.

Утверждается, что 34-летний испанец не будет включен в число так называемых назначенных игроков, выплаты которым лишь частично учитываются под потолком зарплат. Это означает, что он, вероятно, будет получать не больше 2 млн долларов. В «Барселоне» за последний сезон он заработал 24 млн долларов.

Со статистикой выступлений Альбы можно ознакомиться здесь.

39-летний Иньеста может перейти в «Интер Майами» к Месси и Бускетсу

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23 комментария

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Flavius
Хорошо они втроём с Месси поужинали в апреле ))
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Talgat Ergeshov
иньеста следующий?
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angliiskiilion
Ответ Flavius
Хорошо они втроём с Месси поужинали в апреле ))
ща ещё Иньеста подъедет на годик другой
+4
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Антимосковский
Ответ Jovana Jovičić
За такие деньги можно было взять какого-нибудь молодого защитника из Бундеслиги и от него толку было бы больше в разы (с точки зрения футбола, а не медийки, конечно).
турниры США не только про спорт
+1
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Jovana Jovičić
За такие деньги можно было взять какого-нибудь молодого защитника из Бундеслиги и от него толку было бы больше в разы (с точки зрения футбола, а не медийки, конечно).
+3
-3
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Жан Жай
Интересно а если они все вместе выйгарют Кубок Лиги и потом Открытый Кубок США будет ли Месси фаворитом за ЗМ
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Гаврила Ардалионович
Нормальная туса в Маями собирается) Чисто покайфовать.
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Cearvm
В МЛС же до сих пор 3 игроков можно выше потолка зарплат подписывать? Получается, еще один слот остался. Один Интер Майами будет интереснее любого клуба шейхов.
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Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
Ждём теперь Неймара
тем более руководство ПСЖ грозились Мбаппе продать сеньора-покериста🤣
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Overkiller
Ответ Flavius
Хорошо они втроём с Месси поужинали в апреле ))
Да завтра услышим что официант из этого ресторана назначен директором по питанию Интер Майами )
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Итачи Учиха
Ответ Jovana Jovičić
За такие деньги можно было взять какого-нибудь молодого защитника из Бундеслиги и от него толку было бы больше в разы (с точки зрения футбола, а не медийки, конечно).
Какой молодой человек из Бундеслиги поедет в расцвете сил в МЛС? Дэвис, Геррейро, Раум?
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almatbarsa
Ответ Jovana Jovičić
За такие деньги можно было взять какого-нибудь молодого защитника из Бундеслиги и от него толку было бы больше в разы (с точки зрения футбола, а не медийки, конечно).
Бускетс будет отдавать передачи Месси между линиями, Месси делает диагональ на Альбу, Альба вовзращает Месси, Лео завершает в одно касание. И никакой защитник из Бундеслиги не будет иметь то же понимание игры что Альба в этой схеме))
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fussballer
Ответ Жан Жай
Интересно а если они все вместе выйгарют Кубок Лиги и потом Открытый Кубок США будет ли Месси фаворитом за ЗМ
Да ну, бред какой-то.
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Жан Жай
Ответ fussballer
Да ну, бред какой-то.
Просто интересно дают ли ЗМ тем кто не из топ 5 лиг например если каким то Чудом МЕССИ выйграет Кубок Лиги Открытый Кубок США МЛС ЛЧ США СДЕЛАВ ТРЕБЛ НА КЛУБЕ И ВЫЙГРАЕТ КОПУ АМЕРИКИ + если будет КОСМИЧЕСКИЙ СТАТА оч интересно будет ли он топ 1 за ЗМ 2024
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