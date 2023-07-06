Альба завтра подпишет контракт с «Интер Майами». Его зарплата будет в разы меньше, чем в «Барсе» (Miami Herald)

Жорди Альба в ближайшие дни станет одноклубником Лионеля Месси и Серджи Бускетса.

Как передает Miami Herald, уже в пятницу защитник подпишет контракт с « ». Он присоединится к клубу в качестве свободного агента.

Утверждается, что 34-летний испанец не будет включен в число так называемых назначенных игроков, выплаты которым лишь частично учитываются под потолком зарплат. Это означает, что он, вероятно, будет получать не больше 2 млн долларов. В «Барселоне» за последний сезон он заработал 24 млн долларов.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

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