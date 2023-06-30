Жоан Лапорта: «Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже. Его отец сказал мне, что Лео больше не хочет такого давления»
Жоан Лапорта сожалеет о том, что Лионель Месси не перешел в «Барселону».
«Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже.
Его отец сказал мне, что Лео не хочет, чтобы на него оказывалось такое давление. Мы, кулес, уважаем его. Пусть у него все получится в Майами. «Барса» всегда будет его домом.
Я обсудил с ними мероприятие, на котором можно было бы отдать дань уважения. Открытие «Камп Ноу» – это была бы отличная дата.
Есть решения, которые президенту приходится принимать. «Барселона» важнее всего. Я поставил «Барселону» на первое место, но мне грустно из-за того, что все так сложилось», – сказал глава «блауграны» в эфире CCMA.
Все его высказывания про Месси - это попытки набрать себе баллов, не одно обещание перед Месси с момента предвыборной гонки за президентский пост - Лапорта не выполнил.
Месси в слезах уходил 2 года назад из Барселоны, его опрокинули под самый конец трансферного окна, хотя он был согласен на существенное понижение зарплаты. Этим летом Лапорта хотел провернуть тоже самое, давая пустые обещания без гарантий.
Что касается ПСЖ - что поделать он однолюб. Это касается жены, это касается города, это касается клуба. Не смог привыкнуть, не смог полюбить.
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бгг, лучший в истории.