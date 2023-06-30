Жоан Лапорта: «Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже. Его отец сказал мне, что Лео больше не хочет такого давления»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Хорхе Месси Интер Майами Футбол

Жоан Лапорта сожалеет о том, что Лионель Месси не перешел в «Барселону».

«Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже.

Его отец сказал мне, что Лео не хочет, чтобы на него оказывалось такое давление. Мы, кулес, уважаем его. Пусть у него все получится в Майами. «Барса» всегда будет его домом.

Я обсудил с ними мероприятие, на котором можно было бы отдать дань уважения. Открытие «Камп Ноу» – это была бы отличная дата.

Есть решения, которые президенту приходится принимать. «Барселона» важнее всего. Я поставил «Барселону» на первое место, но мне грустно из-за того, что все так сложилось», – сказал глава «блауграны» в эфире CCMA.

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44 комментария

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Михо
Опять про давление, а что сделала Барса конкретно, кроме слов о возвращении, чтобы его вернуть? Никаких гарантий одни пустые обещания без гарантий регистрации
+28
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+26
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rej1sta
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Не выдержал давление в футболе конечно привык сидеть в зоне комфорта в одном клубе , а решил перейти в другой клуб так сразу провалился с давлением и с кубком Лч , и люди действительно считают такого игрока лучшим в истории ?? Просто смешно )) да он ОДИН из лучших но не лучший , есть еще один Номер 7 который всегда боролся с давлением и был лучшим на рядом с Лео Криштиану это очень большая фигура не только как футболист , а как личность который всегда бросал вызов самому себе и был везде успешным где только не был, даже в юве за 2 сезона забил больше 100 голов и выиграл все в италии и тащил в ЛЧ хетриками , про реал я вообще молчу поставил рекорд тройным Лч подряд и с голами который не скоро еще побьют (17) за сезон не понимаю людей которые говорят что Лео лучше криша только из за наличия Кубка ЧМ , а то что он в другой команде не способен сыграть кроме своей золотой Барсы никого не смущает ?) Криштиану даже без Кубка ЧМ считался Лучше Лео после 2016 года , а наличие ЧМ у Лео лишь сравнила их)
Тащил Юве в ЛЧ вылетая от Лиона, Порту и Аякса? Лол
+20
-9
+11
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mix94strikesback
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Не выдержал давление в футболе конечно привык сидеть в зоне комфорта в одном клубе , а решил перейти в другой клуб так сразу провалился с давлением и с кубком Лч , и люди действительно считают такого игрока лучшим в истории ?? Просто смешно )) да он ОДИН из лучших но не лучший , есть еще один Номер 7 который всегда боролся с давлением и был лучшим на рядом с Лео Криштиану это очень большая фигура не только как футболист , а как личность который всегда бросал вызов самому себе и был везде успешным где только не был, даже в юве за 2 сезона забил больше 100 голов и выиграл все в италии и тащил в ЛЧ хетриками , про реал я вообще молчу поставил рекорд тройным Лч подряд и с голами который не скоро еще побьют (17) за сезон не понимаю людей которые говорят что Лео лучше криша только из за наличия Кубка ЧМ , а то что он в другой команде не способен сыграть кроме своей золотой Барсы никого не смущает ?) Криштиану даже без Кубка ЧМ считался Лучше Лео после 2016 года , а наличие ЧМ у Лео лишь сравнила их)
Да да, а теперь пшел в свою палату
+17
-7
+10
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U
Ощущение, что он будет "возвращать Месси" каждое трансферное окно еще года два.
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Али Магомедов
Лапорта не устал говорить о Месси?
Все его высказывания про Месси - это попытки набрать себе баллов, не одно обещание перед Месси с момента предвыборной гонки за президентский пост - Лапорта не выполнил.
Месси в слезах уходил 2 года назад из Барселоны, его опрокинули под самый конец трансферного окна, хотя он был согласен на существенное понижение зарплаты. Этим летом Лапорта хотел провернуть тоже самое, давая пустые обещания без гарантий.
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noti22
Ответ rej1sta
Тащил Юве в ЛЧ вылетая от Лиона, Порту и Аякса? Лол
Да, тащил - делал голевые действия. У него не 0+0 было в плей-офф ЛЧ
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a2wai
Новый том сказок от Лапорты?
+4
-1
+3
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Men77
Ответ Train67
Роналду не испугался трудностей и всю карьеру принимает на себя новые вызовы, да у него что-то может не получиться, но это жизнь, не всегда все так как ты хочешь. Но он не сдаётся, и до последнего боролся как бы к нему не относились, и даже в СА уехал только лишь изза того, что не нашел места в Европе, но даже там выкладывается на полную не жалея себя. У него стоит поучиться многим талантливым людям, которые из-за своей трусости не реализуют свой талант, не хотят преодолевать трудности, а держатся за бабки и репутацию. Роналду дал очень много не только футболу, но и каждому человеку, кто слышал о нем, показал пример, научил, как нисмотря ни на что, какие бы не были преграды, идти вперёд.
Твой Роналду посде Реала обосрался везде и с позором уехал из европы, а ты чешешь про какие то вызовы и трудности🤣
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Men77
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Не выдержал давление в футболе конечно привык сидеть в зоне комфорта в одном клубе , а решил перейти в другой клуб так сразу провалился с давлением и с кубком Лч , и люди действительно считают такого игрока лучшим в истории ?? Просто смешно )) да он ОДИН из лучших но не лучший , есть еще один Номер 7 который всегда боролся с давлением и был лучшим на рядом с Лео Криштиану это очень большая фигура не только как футболист , а как личность который всегда бросал вызов самому себе и был везде успешным где только не был, даже в юве за 2 сезона забил больше 100 голов и выиграл все в италии и тащил в ЛЧ хетриками , про реал я вообще молчу поставил рекорд тройным Лч подряд и с голами который не скоро еще побьют (17) за сезон не понимаю людей которые говорят что Лео лучше криша только из за наличия Кубка ЧМ , а то что он в другой команде не способен сыграть кроме своей золотой Барсы никого не смущает ?) Криштиану даже без Кубка ЧМ считался Лучше Лео после 2016 года , а наличие ЧМ у Лео лишь сравнила их)
Почему вы гельки такие глупые??? Все измеряете только голами. Твой Роналду в Юве, как впрочем и в Реале был наконечником, на него играла вся команда. Месси даже в Барсе не был наконечником, хотя забил кучу голов. В ПСЖ же наконечник Мбаппе, все на него играют. Юве с Роналду деградировал по результатам, и в чемпе и тем более в ЛЧ. Гельки, вы сначала в футболе начните хоть что то понимать, потом умничайте.
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priova 2
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Не выдержал давление в футболе конечно привык сидеть в зоне комфорта в одном клубе , а решил перейти в другой клуб так сразу провалился с давлением и с кубком Лч , и люди действительно считают такого игрока лучшим в истории ?? Просто смешно )) да он ОДИН из лучших но не лучший , есть еще один Номер 7 который всегда боролся с давлением и был лучшим на рядом с Лео Криштиану это очень большая фигура не только как футболист , а как личность который всегда бросал вызов самому себе и был везде успешным где только не был, даже в юве за 2 сезона забил больше 100 голов и выиграл все в италии и тащил в ЛЧ хетриками , про реал я вообще молчу поставил рекорд тройным Лч подряд и с голами который не скоро еще побьют (17) за сезон не понимаю людей которые говорят что Лео лучше криша только из за наличия Кубка ЧМ , а то что он в другой команде не способен сыграть кроме своей золотой Барсы никого не смущает ?) Криштиану даже без Кубка ЧМ считался Лучше Лео после 2016 года , а наличие ЧМ у Лео лишь сравнила их)
Азим смотри, я буду более краток, а суть та же) Позволь задать тебе вопрос. Что ты вообще несешь???
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нелюбитель футбола
Ответ Velirpa
прям божество невероятное, ради него меняют все правила, а что сделал Месси? прикрылся давлением и не согласился понизить личку ради любимого, родного клуба? Барса делала рычаги, ушла в долги ещё глубже, Месси мог бы снизить личку ради "любимого родного" клуба в тяжёлые времена, не будь он алчным гномом.
Ты ненормальный... Правила не позволяли Месси снизить ЗП больше, чем на 50%... Но этого было мало... А Месси был готов... Алчный уехал в СА за ненадобностью никому в Европе... А Месси отказался от 1,5 лярда за три года... Так кто алчный?... Сиди и не вякай..
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Men77
Месси то хотел, но Лапорта свое мнение так и не высказал. А то юлит как обычно. Если хотел, то где предложение? а если не хотел , то мог бы сказать , что то в стиле " Мы уважаем Месси, но дальше клуб будет развиваться без него". Короче скользкий тип этот Лапорта.
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нелюбитель футбола
Ответ Velirpa
теперь на выходные в Барселону тяжело будет слетать из Америки.
Через три года все к нему в Америку слетятся на ЧМ... Даже Геша в инвалидном кресле .. Хе..
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нелюбитель футбола
Ответ Геннадий Тимченко
Потому что тренер давал установку всем играть через Месси. То-то в плей-офф ЛЧ за ПСЖ оба сезона Месси разницу делал🤣
При тебе давал установку?.. Или тебе приснилось?... Или может через солеров надо было играть ... Спи дальше... Хе.
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Газонокосильщик Хави
Ответ rej1sta
Тащил Юве в ЛЧ вылетая от Лиона, Порту и Аякса? Лол
Твой лянель отлетел даже от Ромы. Или там как обычно у мессибоев виновата команда, а не только лёнька?
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Elm
Лапорта продолжает вешать лапшу на уши своим глорам, а они хавают.
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нелюбитель футбола
Ответ rej1sta
Тащил Юве в ЛЧ вылетая от Лиона, Порту и Аякса? Лол
Не... Пик "тащерства" это были волосы на ЧМ... И слёзы в подтрибунном... Хе.
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pont77
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Не выдержал давление в футболе конечно привык сидеть в зоне комфорта в одном клубе , а решил перейти в другой клуб так сразу провалился с давлением и с кубком Лч , и люди действительно считают такого игрока лучшим в истории ?? Просто смешно )) да он ОДИН из лучших но не лучший , есть еще один Номер 7 который всегда боролся с давлением и был лучшим на рядом с Лео Криштиану это очень большая фигура не только как футболист , а как личность который всегда бросал вызов самому себе и был везде успешным где только не был, даже в юве за 2 сезона забил больше 100 голов и выиграл все в италии и тащил в ЛЧ хетриками , про реал я вообще молчу поставил рекорд тройным Лч подряд и с голами который не скоро еще побьют (17) за сезон не понимаю людей которые говорят что Лео лучше криша только из за наличия Кубка ЧМ , а то что он в другой команде не способен сыграть кроме своей золотой Барсы никого не смущает ?) Криштиану даже без Кубка ЧМ считался Лучше Лео после 2016 года , а наличие ЧМ у Лео лишь сравнила их)
Самое больше давление у него было в своей собственной стране, когда его смешивали СМИ и собственные граждане из за неудач в сборной. Однако он выдержал, успокоился и принёс таки кубок стране.
Что касается ПСЖ - что поделать он однолюб. Это касается жены, это касается города, это касается клуба. Не смог привыкнуть, не смог полюбить.
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нелюбитель футбола
Ответ noti22
Да, тащил - делал голевые действия. У него не 0+0 было в плей-офф ЛЧ
Мюнхаузен тащил себя из болота за волосы эффективней... А-ха-ха-ха.
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Игорь Новиков
Лапорта неплохо так на слухах о Месси делал себе хайп, держался в должности. А на деле, наверное, и не было ничего.
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Геннадий Тимченко
Ответ нелюбитель футбола
При тебе давал установку?.. Или тебе приснилось?... Или может через солеров надо было играть ... Спи дальше... Хе.
на спортсе и писали про это неоднократно - пропустил❓так вернись и прочитай, если забыл
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vwzx8mx5vh
Ответ Velirpa
прям божество невероятное, ради него меняют все правила, а что сделал Месси? прикрылся давлением и не согласился понизить личку ради любимого, родного клуба? Барса делала рычаги, ушла в долги ещё глубже, Месси мог бы снизить личку ради "любимого родного" клуба в тяжёлые времена, не будь он алчным гномом.
Дурачек ты, он за минималку готов был играть, ток контракта так и не дали бпоаболы
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gPk
Ответ Михо
Опять про давление, а что сделала Барса конкретно, кроме слов о возвращении, чтобы его вернуть? Никаких гарантий одни пустые обещания без гарантий регистрации
Барселона получила зелёный свет от Ла Лиги который разрешил клубу зарегистрировать Месси продав игроков, но Месси не захотел ждать. Какие вопросы?
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нелюбитель футбола
Только будучи в Париже - он стал ЧМ .. Только на ЧМ - было давление... И он его прошел отлично .. Пока другие проходили в слезах в подтрибунном... Это была красота... Хе.
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Velirpa
"Его отец сказал мне, что Лео не хочет, чтобы на него оказывалось такое давление"
_______________________________________________
бгг, лучший в истории.
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