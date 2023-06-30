Жоан Лапорта: «Месси хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже. Его отец сказал мне, что Лео больше не хочет такого давления»

Жоан Лапорта сожалеет о том, что Лионель Месси не перешел в «Барселону».

« хотел вернуться в «Барсу». У него был очень тяжелый период в Париже.

Его отец сказал мне, что Лео не хочет, чтобы на него оказывалось такое давление. Мы, кулес, уважаем его. Пусть у него все получится в . «Барса» всегда будет его домом.

Я обсудил с ними мероприятие, на котором можно было бы отдать дань уважения. Открытие «Камп Ноу» – это была бы отличная дата.

Есть решения, которые президенту приходится принимать. « » важнее всего. Я поставил «Барселону» на первое место, но мне грустно из-за того, что все так сложилось», – сказал глава «блауграны» в эфире CCMA.