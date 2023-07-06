Мостовой о Фернандесе: «Марио вернется в ЦСКА, а через полгода снова скажет, что уходит. Смысл?»
Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА.
Сообщалось, что армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за досрочное расторжение арендного соглашения 32-летнего защитника.
«Я изначально отдавал больше предпочтение тому, что он не вернется. Смысл сейчас возвращаться? Сейчас вернется, а через полгода снова скажет, что уходит.
Затрудняюсь ответить, нужен ли он ЦСКА. Ясно, что Гайич однозначно не заменит Марио. У меня в этой теме больше вопросов, чем ответов», — сказал экс-игрок сборной России.
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