Мостовой о Фернандесе: «Марио вернется в ЦСКА, а через полгода снова скажет, что уходит. Смысл?»

Александр Мостовой высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА.

Сообщалось, что армейцы не смогли договориться с « » о выплате компенсации за досрочное расторжение арендного соглашения 32-летнего защитника.

«Я изначально отдавал больше предпочтение тому, что он не вернется. Смысл сейчас возвращаться? Сейчас вернется, а через полгода снова скажет, что уходит.

Затрудняюсь ответить, нужен ли он . Ясно, что Гайич однозначно не заменит . У меня в этой теме больше вопросов, чем ответов», — сказал экс-игрок сборной России.