Маунт после перехода в «МЮ»: «Роналду вдохновлял меня, был ориентиром. Нравились его игра и штрафные»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт после перехода в «МЮ» рассказал, что его вдохновлял Криштиану Роналду.

Новичок «Манчестер Юнайтед» рассказал, что был на трибунах на матче против «Портсмута» в 2008-м, когда Роналду забил прямым ударом со штрафного.

«Мне тогда было около 10 лет (9 – Sports.ru). Я был на гостевой трибуне и болел за моих «помпи». Тогда я смог увидеть этот особенный момент. Думаю, то видео, где я на тренировке отрабатываю штрафные, было снято на следующий день.

Это вдохновило меня. Я был в восторге от этой ситуации и этого знакового момента. Сейчас я с удовольствием повторил бы это.

Меня вдохновляли многие. Конечно, я ориентировался на Роналду. Знаю, вы видели видео из детства. Мне нравилось смотреть на его игру и штрафные.

Бекс тоже был большим вдохновителем. Я вырос на его штрафных и был в восторге от его техники.

Так что да, меня вдохновляли многие игроки. Я черпаел вдохновение в разных аспектах их игры и пытался воплотить их в своих матчах», – сказал Маунт.

У Маунта 7-й номер! Вспоминаем всех семерок «МЮ» в XXI веке

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Ответ Подкат Мальдини
Штрафные 😂
Чего смешного? Роналду в первый период в МЮ действительно был мастером штрафных
+46
-4
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Подкат Мальдини
Штрафные 😂
Я понимаю, что ты школьник, но Кришти в МЮ штрафные хорошо клал
+40
-4
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Tiestorzn17
Штрафные 😂😂😂 Над ними годами ржет весь футбольный мир!
Ну как бы не относиться к его последним попыткам, из этого действительно сделали хохму, но 60 голов (если не ошибаюсь) он со штрафных забил. Неплохой показатель так то.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Арапханов
Пока тут персофаны Месси развлекаются, скажу что тот штрафной в ворота Портсмута - один из самых красивейших на моей памяти. Какой-то невообразимый удар вышел. Если попросят назвать лучший штрафной, что я видел, то этот удар Роналду и гол Р. Карлоса в товарищеском матче с французами первыми приходят на ум.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Holy Diver
Ответ Tiestorzn17
Маунт тоже хочет стать посмешищем, как штрафные Роналду последних 10 лет?!
Как твои комментарии.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Там МЮ уже трансфер голкипера сборной Японии U-22 Зайона Сузуки провернул, который стал рекордным за игрока (917 млн. йен или 5 млн. £ при трансферной цене в 250 тыс. $ поданным transfermarkt) из Джей-лиги. На первый взгляд интересен ядерной смесью происхождения: мать является представительницей народа эве в Гане, а отец японец, при этом сам Зайон родился в США.
источник: https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2023/07/06/kiji/20230706s00002179061000c.html

его профиль на ТМ: https://www.transfermarkt.world/zion-suzuki/profil/spieler/432298
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Ответ Phantom1289
Ну как бы не относиться к его последним попыткам, из этого действительно сделали хохму, но 60 голов (если не ошибаюсь) он со штрафных забил. Неплохой показатель так то.
«Последние попытки» это с десяток лет! То что в начале карьеры он их забивал бесспорно, но дальше…
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Штрафные были крутые у Бэкса. Чётко знал куда положит банку. Роналду в 38 лет до сих пор не умеет крутить мяч ударом. Бил всегда на верочку авось залетит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
Ответ Сергей Логинов
Чего смешного? Роналду в первый период в МЮ действительно был мастером штрафных
Мастерство по пробитию штрафных с годами только оттачивается, теряется скорость выносливость но не мастерство
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Ман Сити
Клеверля 8-ка была же, а тут якобы 7-ка. Учи матчасть)
Носатый пенс будет играть восмёрку, или десятку без Бруну.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Манковский
Это Клеверли. Учи матчасть.
Клеверля 8-ка была же, а тут якобы 7-ка. Учи матчасть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Ман Сити
Кем же ты станешь. Санчесом или Простреленсией. Скорее Санчесом, но тот 500к в неделю загребал, а этот всего 300.
Это Клеверли. Учи матчасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Человек1991
Мбаппе после перехода в Реал : Роналду мой кумир , он вдохновил меня на симуляции и провокации.)
И на лбгт
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
за последний два года Роналду забил столько же мячей со штрафных сколько и Лео за этот же период) Получается Месси тоже посмешище?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Ответ Чёрный тюльпан
Там МЮ уже трансфер голкипера сборной Японии U-22 Зайона Сузуки провернул, который стал рекордным за игрока (917 млн. йен или 5 млн. £ при трансферной цене в 250 тыс. $ поданным transfermarkt) из Джей-лиги. На первый взгляд интересен ядерной смесью происхождения: мать является представительницей народа эве в Гане, а отец японец, при этом сам Зайон родился в США. источник: https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2023/07/06/kiji/20230706s00002179061000c.html его профиль на ТМ: https://www.transfermarkt.world/zion-suzuki/profil/spieler/432298
За Зион!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Подкат Мальдини
Штрафные 😂
судя по реакции ты из тех, кто с пеной у рта будет орать что Роналдо не Луис, а Криштиану, и не бразилец, а португалец. а потом в школе одноклассникам со сиехом расскажешь, какую чушь читал.
Роналду офигенно клепал штрафные. Когда твои пара с мамой встречались ещё, это нюанс)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ VERBLYUD
За 1200 матчей и 500000 попыток?
это получается ровно 416 штрафных ударов за матч, я правильно понял?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Кем же ты станешь. Санчесом или Простреленсией. Скорее Санчесом, но тот 500к в неделю загребал, а этот всего 300.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий