Маунт после перехода в «МЮ»: «Роналду вдохновлял меня, был ориентиром. Нравились его игра и штрафные»

Мэйсон Маунт после перехода в «МЮ» рассказал, что его вдохновлял Криштиану Роналду.

Новичок « » рассказал, что был на трибунах на матче против «Портсмута» в 2008-м, когда Роналду забил прямым ударом со штрафного.

«Мне тогда было около 10 лет (9 – Sports.ru). Я был на гостевой трибуне и болел за моих «помпи». Тогда я смог увидеть этот особенный момент. Думаю, то видео, где я на тренировке отрабатываю штрафные, было снято на следующий день.

Это вдохновило меня. Я был в восторге от этой ситуации и этого знакового момента. Сейчас я с удовольствием повторил бы это.

Меня вдохновляли многие. Конечно, я ориентировался на . Знаю, вы видели видео из детства. Мне нравилось смотреть на его игру и штрафные.

Бекс тоже был большим вдохновителем. Я вырос на его штрафных и был в восторге от его техники.

Так что да, меня вдохновляли многие игроки. Я черпаел вдохновение в разных аспектах их игры и пытался воплотить их в своих матчах», – сказал Маунт.

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