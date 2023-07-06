Маунт после перехода в «МЮ»: «Роналду вдохновлял меня, был ориентиром. Нравились его игра и штрафные»
Мэйсон Маунт после перехода в «МЮ» рассказал, что его вдохновлял Криштиану Роналду.
Новичок «Манчестер Юнайтед» рассказал, что был на трибунах на матче против «Портсмута» в 2008-м, когда Роналду забил прямым ударом со штрафного.
«Мне тогда было около 10 лет (9 – Sports.ru). Я был на гостевой трибуне и болел за моих «помпи». Тогда я смог увидеть этот особенный момент. Думаю, то видео, где я на тренировке отрабатываю штрафные, было снято на следующий день.
Это вдохновило меня. Я был в восторге от этой ситуации и этого знакового момента. Сейчас я с удовольствием повторил бы это.
Меня вдохновляли многие. Конечно, я ориентировался на Роналду. Знаю, вы видели видео из детства. Мне нравилось смотреть на его игру и штрафные.
Бекс тоже был большим вдохновителем. Я вырос на его штрафных и был в восторге от его техники.
Так что да, меня вдохновляли многие игроки. Я черпаел вдохновение в разных аспектах их игры и пытался воплотить их в своих матчах», – сказал Маунт.
источник: https://www.sponichi.co.jp/soccer/news/2023/07/06/kiji/20230706s00002179061000c.html
его профиль на ТМ: https://www.transfermarkt.world/zion-suzuki/profil/spieler/432298
Роналду офигенно клепал штрафные. Когда твои пара с мамой встречались ещё, это нюанс)