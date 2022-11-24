«Наверняка Роналду перейдет в МЛС. Эффект Бекхэма мог бы повториться». Экс-игроки США Конрад и Клештан о Криштиану

Джимми Конрад и Саша Клештан уверены, что продолжит карьеру в .

По мнению экспертов Fox Sport и бывших игроков сборной , переход Роналду в один из клубов МЛС произведет эффект, схожий с переходом Дэвида Бекхэма в в 2007 году.

«Это очень любопытно, учитывая выбор времени. Если бы у Роналду не было вариантов продолжения карьеры, пошел бы он на взаимное расторжение контракта?» – сказал Саша Клештан.

«Я не думаю, что он дал бы это интервью, если бы у него не было пары вариантов. Возможно, он использовал это как рычаг, чтобы ускорить свой уход.

Держу пари, он перейдет в МЛС. Это было бы интересно и могло бы повторить эффект , который мы наблюдали, когда он приехал к нам в середине нулевых», – согласился Джимми Конрад.

Ранее стало известно о расторжении контракта Роналду с по обоюдному согласию сторон.