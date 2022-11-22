Маунт о возможном переходе Роналду в «Челси»: «Сейчас я сосредоточен на сборной Англии. Ни о чем другом не думаю»

ответил на вопрос, может ли он представить себя в одной команде с Криштиану Роналду.

«Послушайте, я сейчас со сборной и сосредоточен только на этом. Я только что сыграл свой первый матч на чемпионате мира и не думаю ни о чем другом. Я не в клубе», – сказал полузащитник и сборной Англии.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» не возражает против перехода .