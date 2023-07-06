Жерар Пике: «Совершенно не скучаю по футболу, это пройденный этап. Вместо спорта я меньше ем»
Жерар Пике заявил, что совсем не скучает по футболу.
«Я совершенно не скучаю по футболу. Это пройденный этап. Если решение принято, то все. Оглядываться назад бесполезно. Все прошло очень хорошо, я даже не мечтаю о футболе. Ведь я столько выиграл в клубе своей жизни. Этот этап уже пройден.
Сейчас я предпочитаю меньше есть, а не заниматься спортом. Пока мне нужно отключиться – до тех пор, пока тело не попросит физической нагрузки. Так что я предпочитаю меньше есть.
Я чувствую себя хорошо. Моя философия – делать то, что мне хочется», – сказал бывший защитник «Барселоны».
А ведь мог поехать в условный Интер Майями поиграть и ещё 20-30 млн заработать..
деньги для него не проблема
без мотивации оно того не стоит