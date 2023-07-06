Жерар Пике: «Совершенно не скучаю по футболу, это пройденный этап. Вместо спорта я меньше ем»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике заявил, что совсем не скучает по футболу.

«Я совершенно не скучаю по футболу. Это пройденный этап. Если решение принято, то все. Оглядываться назад бесполезно. Все прошло очень хорошо, я даже не мечтаю о футболе. Ведь я столько выиграл в клубе своей жизни. Этот этап уже пройден.

Сейчас я предпочитаю меньше есть, а не заниматься спортом. Пока мне нужно отключиться – до тех пор, пока тело не попросит физической нагрузки. Так что я предпочитаю меньше есть.

Я чувствую себя хорошо. Моя философия – делать то, что мне хочется», – сказал бывший защитник «Барселоны».

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11 комментариев

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Нефанатик
Спортс теряет хватку. «Без футбола Пике голодает» Вот такой должен был быть заголовок в стиле спортса
+15
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dr. cage
Респект Херарду за честность..
А ведь мог поехать в условный Интер Майями поиграть и ещё 20-30 млн заработать..
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+1
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Lost Sock
Ответ Pelerin
Откуда такие выводы? Потому что догадался меньше есть? )
вопрос в том как он ко всему легко и просто относится ... или все не такие догадливые после карьеры ?
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ dr. cage
Респект Херарду за честность.. А ведь мог поехать в условный Интер Майями поиграть и ещё 20-30 млн заработать..
он отказался от своей зп в Барсе
деньги для него не проблема
без мотивации оно того не стоит
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Lost Sock
рассудительный оказался , молодец не растерялся как многие после карьеры !!! он вне футбола тоже многог добьется
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Joe Black
гедонист)
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ApXuMaHqPuT
Ветераны Барсы голодают😟
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Мансур Абдрахимов
Ответ Нефанатик
Спортс теряет хватку. «Без футбола Пике голодает» Вот такой должен был быть заголовок в стиле спортса
"Пике разнесло после футбола и на фоне развода с женой . теперь он сел на жесткую диету и ходит к психотерапевту и не может сосредоточиться на футболе "
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