Степашин согласен, что «Динамо» можно считать фаворитом РПЛ: «Есть основания. «Зенит» – конкурент. Тем более такие покупки, да еще в такое время. Вопросы возникают»

Сергей Степашин назвал ЦСКА и «Зенит» конкурентами «Динамо» в РПЛ.

В первом матче нового сезона Мир РПЛ «Динамо» сыграет против «Балтики».

«Мы первыми открываем спортивный сезон. Согласен, для этого [чтобы считаться фаворитом] есть основания. И по составу команды, и по тренеру, и по тому, как сегодня работает спортивная база, спортивная школа. «Динамо» наконец-то должно доказать, что оно «Динамо ».

ЦСКА сейчас неплохо [играет]. Я посмотрел, как они сыграли в матче за Суперкубок. Вроде и тренер толковый пришел.

Но «Зенит » – [конкурент] естественно. Тем более такие покупки, да еще в такое время. Тоже вопросы возникают у меня, на самом деле», – сказал член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин .

В это трансферное окно петербургский клуб за 25 миллионов евро приобрел полузащитника Жерсона, а также за 9 миллионов долларов купил защитника Романа Вегу.