Хейлунд заинтересовал «Милан». Итальянский клуб оценивает возможность трансфера форварда «МЮ»

Расмус Хейлунд может продолжить карьеру в Серии А.

Интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед » проявляет «Милан », который намерен подписать форварда для тренера Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Сейчас итальянский клуб пытается понять, насколько возможно осуществить трансфер футболиста сборной Дании. Ранее сообщалось , что игрок не собирается покидать английскую команду. В прошлом сезоне Расмус Хейлунд забил четыре гола в 32 матчах АПЛ .