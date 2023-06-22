Жерар Пике: «Традиционным видам спорта трудно привлекать молодежь – в них сложно что-то изменить. Фанаты хотят, чтобы их развлекали»
Жерар Пике уверен, что футболу трудно конкурировать с современными развлечениями.
«Я думаю, что мир движется к более развлекательным продуктам. Я понимаю, что спорт всегда был скорее развлечением, но в нем всегда больше обращали внимание на технические, тактические аспекты, на физическую подготовку... Фанаты хотят, чтобы их развлекали, и теперь, как никогда раньше, все продукты, которые будут появляться, будут не только спортивными, но и развлекательными.
Сейчас есть футбол, баскетбол, «Формула-1», Netflix, HBO, Amazon... В сутках 24 часа, восемь из которых люди спят, а еще работают.
Традиционным видам спорта, и я говорю это по своему опыту в теннисе, будет трудно привлекать молодежь, потому что в них сложно что-то изменить. Ими управляют федерации, а федерации, как правило, не хотят перемен. А соревноваться приходится с сериалами с эпизодами по 40 минут», – сказал бывший защитник «Барселоны».
Испанцы все чаще идут к Пике в Кингс Лигу – и забивают на свои профессиональные клубы. Нравится популярность и матчи на «Камп Ноу»
А им же хочется этого роста. Они хотят продолжать кратно увеличивать свои обороты. До середины 90-х футбол несколько десятилетий жил в рамках очень медленного развития. Сейчас возвращаемся к тем темпам, но уже на кратно более мощной финансовой и инфраструктурной базе.
Чего они мозги пудрят?