Жерар Пике: «Традиционным видам спорта трудно привлекать молодежь – в них сложно что-то изменить. Фанаты хотят, чтобы их развлекали»

Жерар Пике уверен, что футболу трудно конкурировать с современными развлечениями.

«Я думаю, что мир движется к более развлекательным продуктам. Я понимаю, что спорт всегда был скорее развлечением, но в нем всегда больше обращали внимание на технические, тактические аспекты, на физическую подготовку... Фанаты хотят, чтобы их развлекали, и теперь, как никогда раньше, все продукты, которые будут появляться, будут не только спортивными, но и развлекательными.

Сейчас есть футбол, баскетбол, «Формула-1», Netflix, HBO, Amazon... В сутках 24 часа, восемь из которых люди спят, а еще работают.

Традиционным видам спорта, и я говорю это по своему опыту в теннисе, будет трудно привлекать молодежь, потому что в них сложно что-то изменить. Ими управляют федерации, а федерации, как правило, не хотят перемен. А соревноваться приходится с сериалами с эпизодами по 40 минут», – сказал бывший защитник «Барселоны».

Испанцы все чаще идут к Пике в Кингс Лигу – и забивают на свои профессиональные клубы. Нравится популярность и матчи на «Камп Ноу»