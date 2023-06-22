Жерар Пике: «Традиционным видам спорта трудно привлекать молодежь – в них сложно что-то изменить. Фанаты хотят, чтобы их развлекали»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Федерация футбола Испании технологии Футбол

Жерар Пике уверен, что футболу трудно конкурировать с современными развлечениями.

«Я думаю, что мир движется к более развлекательным продуктам. Я понимаю, что спорт всегда был скорее развлечением, но в нем всегда больше обращали внимание на технические, тактические аспекты, на физическую подготовку... Фанаты хотят, чтобы их развлекали, и теперь, как никогда раньше, все продукты, которые будут появляться, будут не только спортивными, но и развлекательными.

Сейчас есть футбол, баскетбол, «Формула-1», Netflix, HBO, Amazon... В сутках 24 часа, восемь из которых люди спят, а еще работают. 

Традиционным видам спорта, и я говорю это по своему опыту в теннисе, будет трудно привлекать молодежь, потому что в них сложно что-то изменить. Ими управляют федерации, а федерации, как правило, не хотят перемен. А соревноваться приходится с сериалами с эпизодами по 40 минут», – сказал бывший защитник «Барселоны».

Испанцы все чаще идут к Пике в Кингс Лигу – и забивают на свои профессиональные клубы. Нравится популярность и матчи на «Камп Ноу»

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19 комментариев

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Jedemdasseine
То-то у футбола рейтинги растут, а у Нетфликса падают. Канешь, не переживёт футбол конкуренцию.
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HI MARS
Ну футбол и так хорош
+14
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Второй эксперт
Уж Пике-то точно знает, как совместить спорт и драматургию сериала
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Jedemdasseine
Ответ Jedemdasseine
То-то у футбола рейтинги растут, а у Нетфликса падают. Канешь, не переживёт футбол конкуренцию.
Ещё и Амазон приплёл, который треть сериалов свернул из-за убыточности
+6
0
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Aleksandr Danilov
Просто воспитывайте Роналдиньо, а не бестолковых бегунков легкоатлетов, и все будут смотреть
+6
0
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Мельников Михаил
За два десятилетия обороты традиционных видов спорта - профессиональных лиг в США, футбола в Европе, ATP и WTA туры в теннисе - выросли кратно. Выросли за счет роста возможностей интернета, по сути. И сейчас наступает время, когда такого скачкообразного роста уже не предвидится.
А им же хочется этого роста. Они хотят продолжать кратно увеличивать свои обороты. До середины 90-х футбол несколько десятилетий жил в рамках очень медленного развития. Сейчас возвращаемся к тем темпам, но уже на кратно более мощной финансовой и инфраструктурной базе.
Чего они мозги пудрят?
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Cristiano Ronaldo
Уважаю Жерара Пике, как очень хорошего бизнесмена, но тут он погорячился. Многие как раз и любят футбол, хоккей и баскетбол в том классическом виде, в котором они существуют. Не нужно пытаться их испоганить нововведениями для любителей инсты и тик тока. К тому же, как свидетельствуют рейтинги, популярность всех трёх видов спорта, только растёт и падать не собирается в обозримом будущем.
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rigobersong
челси и развлекает, американцы шарят же как сделать шоу:)
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Кино Музыка
Футбол не должен оглядываться на пену. Дурачье пусть мечется по увлечениям, а он будет главным всегда.
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Brigande
Оставьте футбол в покое таким каким он является сейчас ,пожалуйста , и господину Пересу тоже передайте , чтобы эти идеи о сокращенных таймах , или что там было , держали от футбола подальше .
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Footballeur
Ответ Cristiano Ronaldo
Уважаю Жерара Пике, как очень хорошего бизнесмена, но тут он погорячился. Многие как раз и любят футбол, хоккей и баскетбол в том классическом виде, в котором они существуют. Не нужно пытаться их испоганить нововведениями для любителей инсты и тик тока. К тому же, как свидетельствуют рейтинги, популярность всех трёх видов спорта, только растёт и падать не собирается в обозримом будущем.
Какие у Пике достижения в бизнесе? Чтоб прям его очень уважать за это. Единственное, что я слышал это то, что он недавно закрыл свой теннис клуб (турнир), который стал убыточным)
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Olga.t
Любой вид спорта, и футбол особенно, будет привлекательным для болельщиков, если игра динамичная, умная, яркая. И это совершенно не зависит от возраста болельщиков, не надо из молодёжи делать каких-то недоумков.
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Иван Петров
В футболе больше сюжетов чем в любом кино и заранее не знаешь какой сюжет ожидать.
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Крыс Пол
В сериалах и прочих фильмах всё по сценарию, в спорте можно ожидать чего угодно
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Спартак Уокер
Футбол на века
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Aleksandr Danilov
Просто воспитывайте Роналдиньо, а не бестолковых бегунков легкоатлетов, и все будут смотреть
Сейчас всем нужен только результат, чтобы выплаты получать от уефа всяких, боюсь таких как рон больше не будет
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Постой...Я тебя знаю!
ну что там, шахматы на распинку?
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