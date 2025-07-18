«Ньюкасл» рассматривает правого защитника «Юве» Савону на случай ухода Ливраменто в «Ман Сити». Скальвини и Таррега могут укрепить центр обороны «сорок»

«Ньюкасл» может подписать в это межсезонье правого защитника.

«Сороки» рассматривают Николо Савону из «Ювентуса » на случай ухода Валентино Ливраменто в «Манчестер Сити », сообщает Sky Sport Italia.

Также в шорт-лист «Ньюкасла» входят два центральных защитника – Джорджо Скальвини («Аталанта ») и Сесар Таррега из «Валенсии».