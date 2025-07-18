«Ньюкасл» рассматривает правого защитника «Юве» Савону на случай ухода Ливраменто в «Ман Сити». Скальвини и Таррега могут укрепить центр обороны «сорок»
«Ньюкасл» может подписать в это межсезонье правого защитника.
«Сороки» рассматривают Николо Савону из «Ювентуса» на случай ухода Валентино Ливраменто в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sport Italia.
Также в шорт-лист «Ньюкасла» входят два центральных защитника – Джорджо Скальвини («Аталанта») и Сесар Таррега из «Валенсии».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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