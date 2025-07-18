«Рассказывают про Новороссийск и РПЛ. Но даже в городе у моря нет натурального поля!» Талалаев о стадионах

Андрей Талалаев рассказал, почему «Балтика» готовилась к сезону в Сочи.

«Мы не знали свой календарь матчей, когда планировали сборы. Закладывались на то, что у нас достаточно южных команд и в июле-августе «Балтике» наверняка придется играть на юге. Но календарь все расставил совершенно иначе.

Второй момент — соперники, третий — качественные поля. В Москве мы не смогли найти натуральный газон. С ними у нас и так было сложно, а тут еще и «Химки» меняют естественное поле на искусственное. Видите, куда движется современный футбол.

Я в одном ответе могу два вопроса зацепить. Пожелание к составителям календаря: чтобы он составлялся как в хоккее – заблаговременно и сразу до конца сезона, без изменений.

И хотелось бы, чтобы натуральных полей у нас было побольше. А то смотрю передачу, рассказывают: Новороссийск , выход в Премьер-лигу… Так у нас даже в городе у моря нет поля натурального! Поэтому Сочи для нас был чуть ли не единственным вариантом, где все три фактора сошлись. Плюс туда летают самолеты, а значит, есть возможность достаточно быстро привозить футболистов», — сказал тренер «Балтики».