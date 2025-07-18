«Уважение, #####!» Неймар заступился за Данило из «Фламенго», которого фанаты «Сантоса» называли «наемником» во время матча
Неймар заступился за Данило перед болельщиками «Сантоса».
В четверг «Сантос» на своем поле обыграл «Фламенго» со счетом 1:0 в рамках 14-го тура бразильского чемпионата.
Во время матча некоторые из болельщиков хозяев освистывали и выкрикивали оскорбления в адрес Данило, выступавшего за «Сантос» в 2010-2011 годах. Так они выражали недовольство решением игрока перейти во «Фламенго», а не вернуться в их клуб. С трибун бразильца называли «наемником».
По ходу одного из таких эпизодов за Данило вступился Неймар, когда оба футболиста находились у боковой линии. Полузащитник «Сантоса» прокричал фанатам: «Эй, эй, черт возьми, нет! Уважение, ##### (блин – Спортс’‘)!».
Неймар и Данило были частью команды «Сантоса» 2011 года, завоевавшей Кубок Либертадорес. Также они вместе выступали за сборную Бразилии.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Terra
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