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Радимов предрек «Спартаку» 6-е место в РПЛ: «Огромные проблемы с крайними защитниками. Зачем год назад отдали Николсона? Они с Заболотным одинаковые по комплекции»

Владислав Радимов считает, что «Спартак» в новом сезоне РПЛ не попадет в топ-5.

— Я смотрел два матча — с Суботицей и Умяров забивал, и Заболотный. Но по той игре судить сложно. А вот что касается матча с Самарой, то очень плохое впечатление осталось. Потому что все было медленно, а ведь в сезоне придется вскрывать вот именно такие команды. Плюс проблемные позиции даже не усиливают. 

Я читал интервью их гендиректора Малышева — и еще больше запутался. Не хотим переплачивать, мы что-то еще туда-сюда... Но вы же за прошлый год потратили 65 миллионов! Солари два матча в стартовом составе вышел из двенадцати... А зачем вы его покупали, если он тренеру не нужен?

А так, брать Заболотного сейчас бесплатно – ну нормальная опция, да? Но зачем вы год назад тогда отдали Николсона, которого перед этим купили за 10 миллионов? Они же по комплекции одинаковые. 

Ну и огромные проблемы с крайними защитниками, которые до сих пор не решены. Литвинов на позиции центрального защитника — неужели это решение?

— То есть ничего хорошего в начале сезона как минимум, судя по всему, мы не ждем от «Спартака»?

— Да, и «Спартак» может отстать, а потом как наверстывать-то? Надеяться, что будет такая серия, как прошлой осенью — 7-8 побед подряд? Я сильно сомневаюсь, что такое повторится. А растерять очки можно очень быстро.

Поэтому, если брать претендентов на борьбу, то впереди «Зенит» с «Краснодаром», потом три московских клуба — и «Спартак» шестой, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoРуслан Литвинов
logoПабло Солари
logoАнтон Заболотный
logoШамар Николсон
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
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