«Реал» вместе с Adidas и Marvel выпустит коллекцию спортивной одежды, вдохновленную Тором. Основной цвет – черный с оранжевыми и белыми оттенками (Footy Headlines)
«Реал» совместно с Adidas и Marvel выпустит коллекцию одежды в конце 2025 года.
Идея вдохновлена Тором – супергероем комиксов издательства Marvel Comics. Персонаж основан на образе одноименного бога — громовержца из германо-скандинавской мифологии.
В коллекцию мадридского клуба войдут по меньшей мере 4 предмета: футболка, худи, спортивная куртка и шорты. Основной цвет коллекции – черный с оранжевыми и белыми оттенками. Исключение составит худи, где будут преобладать белые тона.
Изображение: footyheadlines.com
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Footy Headlines
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