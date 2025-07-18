«Реал» вместе с Adidas и Marvel выпустит коллекцию спортивной одежды, вдохновленную Тором. Основной цвет – черный с оранжевыми и белыми оттенками (Footy Headlines)

«Реал» совместно с Adidas и Marvel выпустит коллекцию одежды в конце 2025 года.

Идея вдохновлена Тором – супергероем комиксов издательства Marvel Comics. Персонаж основан на образе одноименного бога — громовержца из германо-скандинавской мифологии. В коллекцию мадридского клуба войдут по меньшей мере 4 предмета: футболка, худи, спортивная куртка и шорты. Основной цвет коллекции – черный с оранжевыми и белыми оттенками. Исключение составит худи, где будут преобладать белые тона. Изображение: footyheadlines.com