Данил Пруцев: «Спартак» мог выиграть Лигу Европы – Ваноли делал на этом акцент. Он показал презентацию – было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала»

Данил Пруцев считает, что «Спартак» мог выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22.

Тогда московский клуб вышел из группы турнира, после чего произошло отстранение российских команд от участия в еврокубках.

– Что тебя сейчас еще не устраивает, помимо того, что мало играешь в «Спартаке»?

– Тот факт, что за карьеру ни разу не играл в еврокубках. Вот реально обидно.

Когда переходил в «Спартак», должны были встречаться с «Лейпцигом » в плей-офф Лиги Европы . Уже думал: «Вот они, еврокубки!»

Но потом случилось то, что случилось. Было вдвойне обидно – потому что тот «Спартак» мог выиграть Лигу Европы.

– Ты серьезно?

– Паоло Ваноли сразу сделал на этом акцент.

Были сборы, и он показал презентацию: нужно выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в ЛЕ. Там даже было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала.

– Основательный подход.

– Кубок России в итоге взяли. А еврокубки… Кто знает, что было бы. Расскажу чисто о своих ощущениях.

– Слушаю.

– Я только перешел из «Крыльев» в «Спартак» и сразу почувствовал, что попал в другой мир. Сначала даже на тренировках было сложно – иной уровень, другие скорости.

Да, в чемпионате шли не очень, но в Европе команда пошумела, – сказал полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.