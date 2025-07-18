Данил Пруцев: «Спартак» мог выиграть Лигу Европы – Ваноли делал на этом акцент. Он показал презентацию – было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала»
Тогда московский клуб вышел из группы турнира, после чего произошло отстранение российских команд от участия в еврокубках.
– Что тебя сейчас еще не устраивает, помимо того, что мало играешь в «Спартаке»?
– Тот факт, что за карьеру ни разу не играл в еврокубках. Вот реально обидно.
Когда переходил в «Спартак», должны были встречаться с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы. Уже думал: «Вот они, еврокубки!»
Но потом случилось то, что случилось. Было вдвойне обидно – потому что тот «Спартак» мог выиграть Лигу Европы.
– Ты серьезно?
– Паоло Ваноли сразу сделал на этом акцент.
Были сборы, и он показал презентацию: нужно выиграть Кубок России и пройти как можно дальше в ЛЕ. Там даже было написано, сколько матчей нужно сыграть до финала.
– Основательный подход.
– Кубок России в итоге взяли. А еврокубки… Кто знает, что было бы. Расскажу чисто о своих ощущениях.
– Слушаю.
– Я только перешел из «Крыльев» в «Спартак» и сразу почувствовал, что попал в другой мир. Сначала даже на тренировках было сложно – иной уровень, другие скорости.
Да, в чемпионате шли не очень, но в Европе команда пошумела, – сказал полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.