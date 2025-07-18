«Сити» продал Перроне «Комо» за 13 млн евро после аренды. Контракт хавбека – до 2029-го

«Ман Сити» продал Максимо Перроне «Комо».

22-летний полузащитник подписал контракт с итальянским клубом до 2029 года.

Сообщалось , что сумма трансфера составляет 13 млн евро.

Перроне выступал за «Комо » в прошлом сезоне на правах аренды. Аргентинец провел 26 матчей в Серии А, отметившись 3 результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь .