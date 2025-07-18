«Сити» продал Перроне «Комо» за 13 млн евро после аренды. Контракт хавбека – до 2029-го
«Ман Сити» продал Максимо Перроне «Комо».
22-летний полузащитник подписал контракт с итальянским клубом до 2029 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составляет 13 млн евро.
Перроне выступал за «Комо» в прошлом сезоне на правах аренды. Аргентинец провел 26 матчей в Серии А, отметившись 3 результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
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Максим Глушенков
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Комо»
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