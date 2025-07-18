«Локомотив» продлил контракт с Морозовым до 2029-го
«Локомотив» продлил контракт с Евгением Морозовым.
Новое соглашение с 24-летним центральным защитником будет действовать до 2029 года.
Морозов - воспитанник «Локомотива». В составе железнодорожников он провел 43 матча, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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