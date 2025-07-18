«Локомотив» продлил контракт с Морозовым до 2029-го

«Локомотив» продлил контракт с Евгением Морозовым.

Новое соглашение с 24-летним центральным защитником будет действовать до 2029 года.

Морозов - воспитанник «Локомотива ». В составе железнодорожников он провел 43 матча, забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.