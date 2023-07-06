«Арсенал» и Нелсон продлили контракт по схеме «4+1». У хавбека были предложения из Серии А, Лиги 1 и АПЛ (Фабрицио Романо)

Рис Нелсон продолжит выступать за «Арсенал».

23-летний хавбек заключил новое соглашение с лондонцами на 4 года с опцией продления еще на сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

30 июня англичанин стал свободным агентом, но отклонил предложения из Серии А, Лиги 1 и .

В 18 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету 3 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.