«Арсенал» и Нелсон продлили контракт по схеме «4+1». У хавбека были предложения из Серии А, Лиги 1 и АПЛ (Фабрицио Романо)

Теги премьер-лига Англия Арсенал Рис Нелсон Футбол

Рис Нелсон продолжит выступать за «Арсенал».

23-летний хавбек заключил новое соглашение с лондонцами на 4 года с опцией продления еще на сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

30 июня англичанин стал свободным агентом, но отклонил предложения из Серии А, Лиги 1 и АПЛ.

В 18 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Нелсона 3 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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CriminalJoint62
Настоящий джокер. Надеюсь Артета предоставит ему больше игрового времени
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Lucky Z
Отличная новость. То что нужно для качественной глубины состава.
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