Из-за нападения его пса на массажиста в 2020-м хавбек «Арсенала» Нелсон предстанет перед судом

Хавбек «Арсенала» Рис Нелсон предстанет перед судом из-за своей собаки

Как сообщает The Sun, футболист обвиняется в том, что 2 декабря 2020 года его пес по кличке Тиаго напал на массажиста Саида Мотали, когда тот пришел к игроку домой. Животное было «опасно неуправляемым», что нарушает несколько пунктов Закона об опасных собаках от 1991 года.

Королевская прокурорская служба сообщила, что суд назначен на 4 сентября. Ранее 23-летний англичанин отрицал обвинения и был выпущен под безусловный залог, передает Daily Mail.

Достоверно неизвестно, о какой породе идет речь, однако ранее в инстаграме выкладывал фотографию собаки, похожей на французского бульдога (по версии Daily Mail – стаффордширского бультерьера).

Изображение: thesun.co.uk