Из-за нападения его пса на массажиста в 2020-м хавбек «Арсенала» Нелсон предстанет перед судом

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия Рис Нелсон собаки Футбол

Хавбек «Арсенала» Рис Нелсон предстанет перед судом из-за своей собаки

Как сообщает The Sun, футболист обвиняется в том, что 2 декабря 2020 года его пес по кличке Тиаго напал на массажиста Саида Мотали, когда тот пришел к игроку домой. Животное было «опасно неуправляемым», что нарушает несколько пунктов Закона об опасных собаках от 1991 года.

Королевская прокурорская служба сообщила, что суд назначен на 4 сентября. Ранее 23-летний англичанин отрицал обвинения и был выпущен под безусловный залог, передает Daily Mail.

Достоверно неизвестно, о какой породе идет речь, однако ранее Нелсон в инстаграме выкладывал фотографию собаки, похожей на французского бульдога (по версии Daily Mail – стаффордширского бультерьера).

Изображение: thesun.co.uk

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5 комментариев

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#SharkTeam
Ответ Сергей MiKi3iP
В глазах пса массажист мучает хозяина и даже котапёс должен встать на его защиту
хозяин должен соображать, а если опасную собаку держит?
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Дядя ТУРА
Валерий Георгиевич ну зачем вы на массажиста то напали?
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Сергей MiKi3iP
В глазах пса массажист мучает хозяина и даже котапёс должен встать на его защиту
+2
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+2
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Spartakus1984
Из-за нападения его пса на массажиста в 2020-м хавбек «Арсенала» Нелсон предстанет перед судом в сентябре(с).Какой неграмотный автор.
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-1
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Spaten
Вам массаж в профиль или в фас?
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