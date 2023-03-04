Нелсон о победном голе «Борнмуту» на 97-й: «Я всю жизнь в «Арсенале», это великий момент для меня. Все сошли с ума»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Рис Нелсон Футбол

Полузащитник «Арсенала» Рис Нелсон прокомментировал победный гол в ворота «Борнмута».

«Арсенал» обыграл «Борнмут» (3:2) в 26-м туре АПЛ. Нелсон забил решающий мяч на 97-й минуте.

«Когда мяч попал ко мне, я подумал: «Пожалуйста, дайте мне один шанс». Это потрясающе.

Все сошли с ума, когда мяч влетел в ворота. Это великий момент для меня. Я всю свою жизнь в «Арсенале», и это много для меня значит.

Нам нужны такие моменты, если мы хотим идти до конца. Сейчас мы не смотрим на другие команды, мы сосредоточены на себе.

Мы будем продолжать идти вперед день за днем, от игры к игре. Как болельщик «Арсенала», я просто в восторге от результата», – сказал Нелсон.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qazan
Ответ spaispower
думаешь у Ибры есть его номер?
У Ибры есть всё. Даже твой номер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spaispower
Ответ Paulint
Бог футбола сегодня поздравит тебя смской, дорогой Нельсон!
думаешь у Ибры есть его номер?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЗИК
Я видел fergie time, теперь настало время Arteta Time!!!

Пусть теперь все знают о нашей концентрации!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shokhagunner
Футбол победил остальные виды спорта с мячом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЗИК
Очень важный игрок на будущее сразу изменил игру спасибо за победный гол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Нельсон, кстати, одинаково котировался с Санчо, они даже вместе уехали в Бундеслигу и здорово себя там проявили. Только потом он вернулся в ужасный Арсенал, получал травмы, ездил в аренды и т.д. Надеюсь он себя ещё проявит. Потенциал огромный, это видно было всегда
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BobbySe7en
Ответ Буратино55
В 3 играх 3+2 у него, почему он так мало играет?
во, началось. мало нам Нкетии, давайте еще одного вечнодоказывающего в основу, у него же 3+2!
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey_kst
Ответ Буратино55
В 3 играх 3+2 у него, почему он так мало играет?
Были травмы у него, а когда выпускали в старте в ле и кубках особо не выделялся
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey_kst
Подобные эмоции были в 2016 году когда Уэлбек забил Лестеру на 90+. Тогда отрыв от лис сократился до 2 очков и казалось что лучше момента для чемпионства не будет. Кстати тоже был февраль-март если не ошибаюсь.
Тогда слили концовку, надеюсь в этом году наконец возьмут чемпионство, а то фаны заждались уже
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Буратино55
В 3 играх 3+2 у него, почему он так мало играет?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashaminus
Перспективный форвард, пока Жесус болеет, нужно дать ему шанс.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Уикенд оправдан ! Никаких триллеров,детективов и прочего,смотрите АПЛ и любите футбол друзья. Здесь вы найдёте всё.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And Justice for All
Чумовая статистика у него в АПЛ в этом сезоне
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paulint
И кто там говорил, что у Арсенала короткая скамейка?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
У канониров есть не только игра, но и характер, что радует. Но оборона все равно проходной двор
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paulint
Бог футбола сегодня поздравит тебя смской, дорогой Нельсон!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hdxsoffbj Hsifsbdbir
неплохо за 85 минут в апл у нелсона 3+2
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий