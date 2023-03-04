Нелсон о победном голе «Борнмуту» на 97-й: «Я всю жизнь в «Арсенале», это великий момент для меня. Все сошли с ума»

Полузащитник « » прокомментировал победный гол в ворота « ».

«Арсенал» обыграл « » (3:2) в 26-м туре . Нелсон забил решающий мяч на 97-й минуте.

«Когда мяч попал ко мне, я подумал: «Пожалуйста, дайте мне один шанс». Это потрясающе.

Все сошли с ума, когда мяч влетел в ворота. Это великий момент для меня. Я всю свою жизнь в «Арсенале», и это много для меня значит.

Нам нужны такие моменты, если мы хотим идти до конца. Сейчас мы не смотрим на другие команды, мы сосредоточены на себе.

Мы будем продолжать идти вперед день за днем, от игры к игре. Как болельщик « », я просто в восторге от результата», – сказал Нелсон.

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