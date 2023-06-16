«Арсенал» объявил об уходе Мэйтленд-Найлза по завершении контракта. С Нелсоном ведут переговоры о новом договоре
13 футболистов покинут «Арсенал» после завершения контрактов.
Лондонский клуб сообщил, что тринадцать игроков, у которых истекают контракты 30 июня, уйдут из команды.
В этот список входят Зак Аве, Джоэл Идехо, Джордж Льюис, Энсли Мэйтленд-Найлз, Мэтт Смит, Том Смит, Калил Грин, Александар Ковачевич, Тино Куамина и Матеус Робертс.
«Арсенал» также отметил, что договор Риса Нелсона завершается 30 июня, но с футболистом ведутся переговоры о новом соглашении.
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