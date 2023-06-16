«Арсенал» объявил об уходе Мэйтленд-Найлза по завершении контракта. С Нелсоном ведут переговоры о новом договоре

13 футболистов покинут «Арсенал» после завершения контрактов.

Лондонский клуб сообщил, что тринадцать игроков, у которых истекают контракты 30 июня, уйдут из команды.

В этот список входят Зак Аве, Джоэл Идехо, Джордж Льюис, , Мэтт Смит, Том Смит, Калил Грин, Александар Ковачевич, Тино Куамина и Матеус Робертс.

« » также отметил, что договор завершается 30 июня, но с футболистом ведутся переговоры о новом соглашении.