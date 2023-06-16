«Арсенал» объявил об уходе Мэйтленд-Найлза по завершении контракта. С Нелсоном ведут переговоры о новом договоре

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Александар Ковачевич Энсли Мэйтленд-Найлз Рис Нелсон Джоэл Идехо Зак Аве Футбол

13 футболистов покинут «Арсенал» после завершения контрактов.

Лондонский клуб сообщил, что тринадцать игроков, у которых истекают контракты 30 июня, уйдут из команды.

В этот список входят Зак Аве, Джоэл Идехо, Джордж Льюис, Энсли Мэйтленд-Найлз, Мэтт Смит, Том Смит, Калил Грин, Александар Ковачевич, Тино Куамина и Матеус Робертс.

«Арсенал» также отметил, что договор Риса Нелсона завершается 30 июня, но с футболистом ведутся переговоры о новом соглашении.

1 комментарий

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Барыга блинами
Да, настало время отпускать ЭМН. Ему уже 25 лет, и за все проведенное время в клубе и арендах становится очевидно, что игрок не подошел под игру, которую строит Артета. Жаль не продали его пару лет назад, когда им интересовались Вулвз, Ньюкасл и другие клубы. Помню в то время появлялась информация, что за Энсли были готовы предложить около 20 млн. фунтов, но Артета решил его оставить в клубе. В любом случае Энсли нужен постоянный клуб и постоянная практика. Думаю такой универсальный игрок спокойно усилит любой клуб из второй 10ки АПЛ.
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