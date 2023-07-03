Агент предложил Камаду «Интеру» и «Роме». Хавбек устал ждать перехода в «Милан» (FC Inter News)

Даити Камада может вместо «Милана» оказаться в «Интере».

По сведениям FC Inter News, полузащитник, покинувший «Айнтрахт» в качестве свободного агента, недоволен тем, что «россонери» не могут завершить работу над трансфером, который согласован уже больше месяца. Промедление связано с тем, что « » необходимо освободить в заявке место для игрока без гражданства ЕС.

Беппе Боццо, один из посредников, предложил подписать японца своему другу , занимающему пост генерального директора « ». «Нерадзурри» готовы рассмотреть такой вариант. Также 26-летний футболист предложен «Роме».

Сообщалось, что и «Милан» согласовали четырехлетний контракт. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.