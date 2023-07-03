Агент предложил Камаду «Интеру» и «Роме». Хавбек устал ждать перехода в «Милан» (FC Inter News)
Даити Камада может вместо «Милана» оказаться в «Интере».
По сведениям FC Inter News, полузащитник, покинувший «Айнтрахт» в качестве свободного агента, недоволен тем, что «россонери» не могут завершить работу над трансфером, который согласован уже больше месяца. Промедление связано с тем, что «Милану» необходимо освободить в заявке место для игрока без гражданства ЕС.
Беппе Боццо, один из посредников, предложил подписать японца своему другу Беппе Маротте, занимающему пост генерального директора «Интера». «Нерадзурри» готовы рассмотреть такой вариант. Также 26-летний футболист предложен «Роме».
Сообщалось, что Камада и «Милан» согласовали четырехлетний контракт. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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