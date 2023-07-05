Фанат сборной Мексики ударил другого ножом на стадионе во время матча Кубка КОНКАКАФ. Удар пришелся рядом с шеей, пострадавший истекал кровью

Теги происшествия болельщики Сборная Мексики по футболу Сборная Катара по футболу Федерация футбола Мексики Кубок КОНКАКАФ Футбол

Фанат сборной Мексики ударил другого болельщика ножом во время драки на стадионе.

Инцидент произошел во время матча Кубка КОНКАКАФ в США в воскресенье, когда сборная Мексики уступила Катару со счетом 0:1.

Как сообщает ESPN, во время матча несколько болельщиков сборной Мексики на трибуне устроили потасовку, в ходе которой один из ее участников нанес другому ножевое ранение.

Удар пришелся в верхнюю часть туловища пострадавшего – по всей видимости, ранение находилось возле шеи. На видеозаписи нападения видно, как из раны течет кровь.

Во вторник Мексиканская федерация футбола выступила с заявлением по поводу происшествия, осудив акты насилия и предложив местным властям сотрудничество в ходе расследования, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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7 комментариев

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lemming
Ответ Самозанятый
Шутки шутками, а нож на стадионе - ненормально. Хотя фан-айди не спасет. В свое время случайно пронес на трибуны ножницы 20-сантиметровые. Просто после занятий сразу на футбол поехал.
И что у тебя были за занятия с этими ножницами?
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Egor Aleksandrovich
дикарь
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Самозанятый
Ответ T622222
Все потому что нет Fun ID
Шутки шутками, а нож на стадионе - ненормально. Хотя фан-айди не спасет. В свое время случайно пронес на трибуны ножницы 20-сантиметровые. Просто после занятий сразу на футбол поехал.
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lemming
Ответ Самозанятый
Шутки шутками, а нож на стадионе - ненормально. Хотя фан-айди не спасет. В свое время случайно пронес на трибуны ножницы 20-сантиметровые. Просто после занятий сразу на футбол поехал.
Твоему рассказу не хватает завершения. Ты, 20-сантиметровые ножницы и пока еще целая трибуна. Что было дальше?
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