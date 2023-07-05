Фанат сборной Мексики ударил другого ножом на стадионе во время матча Кубка КОНКАКАФ. Удар пришелся рядом с шеей, пострадавший истекал кровью

Фанат сборной Мексики ударил другого болельщика ножом во время драки на стадионе.

Инцидент произошел во время матча Кубка КОНКАКАФ в США в воскресенье, когда сборная Мексики уступила со счетом 0:1.

Как сообщает ESPN, во время матча несколько болельщиков сборной на трибуне устроили потасовку, в ходе которой один из ее участников нанес другому ножевое ранение.

Удар пришелся в верхнюю часть туловища пострадавшего – по всей видимости, ранение находилось возле шеи. На видеозаписи нападения видно, как из раны течет кровь.

Во вторник Мексиканская федерация футбола выступила с заявлением по поводу происшествия, осудив акты насилия и предложив местным властям сотрудничество в ходе расследования, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.