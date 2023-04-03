В Мексике судья ударил игрока коленом между ног. Ему грозит до 15 матчей дисквалификации

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Мексиканскому арбитру грозит до 15 матчей дисквалификации за удар игрока коленом между ног

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата Мексики между «Америкой» и «Леоном» (2:2) судья Фернандо Эрнандес ударил игрока «Леона» Лукаса Ромеро коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.

Федерация футбола Мексики объявила о начале разбирательства по этому инциденту. За физическое насилие в отношении игрока арбитру грозит от 1 до 15 матчей дисквалификации, а также штраф в размере от 3 до 51,8 тысячи мексиканских песо (от 166 до 2867 долларов).

Позже арбитр принес извинения в социальных сетях.

«Я приношу извинения болельщикам и обществу в целом, а также Лукасу Ромеро, за свою вчерашнюю реакцию. Я бы никогда не стал нападать на него, как и на любого другого игрока. Я осознаю свою вину и приму любое решение, которое примет дисциплинарный комитет», – написал Эрнандес в своем аккаунте в инстаграме.

Сообщается, что сразу после матча судья пошел к клубному автобусу «Леона», чтобы извиниться перед Лукасом Ромеро.

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15 комментариев

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Александра Александрова
Это что то новенькое , обычно наоборот !
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AdekvaT
Этого судью, да в одну лигу с Гогниевым и Широковым...
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sergey para
Дзюба напрягся
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Peter Parker
Смотрел видео на реддите, не сказал бы чтобы прям удар. Чел сам чего-то агрессивно начал на судью бычить, но вот зачем тот тоже колено выставил я не понимаю. Но и игрок по привычке рухнул, кароче какая-то смехопанорама
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Sweeet
О, это тот самый бист из ФМ-2012! А заголовок пришлось перечитать дважды, вдумчиво и хмурясь
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Lionel Andres Messi 10
Просто дело в том, что судья инопланетянин, а они прощаются именно таким способом.
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Fox_Mulder_12
Судья была женщина?
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Zatvornick
В случае если бы игрок ударил судью коленом между ног ему бы грозила дисквалификация навсегда?
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Широков снимай сомбреро, мы тебя узнали
А блин Судья ударил а не наоборот
Ничосе
+11
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Юрий Кечко
Широков снимай сомбреро, мы тебя узнали
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Дмитрий Агалаков
Судью не оправдываю, поступок мерзкий, конечно, но там на видео игрок тоже не совсем прав. Он так прижимался к судье, как будто присунуть ему хотел.
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Ебздрогыч
А мы еще наших судей ругаем...
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Блуждающий странник
Вот это я понимаю судья-авторитет
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Спортивный костюм
За такое сажать надо, если бить то в лицо
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Дурачок
Хорошо, что он не Лукаку ударил коленом в пах. Так бы сейчас колено в гипсе было.
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