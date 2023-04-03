В Мексике судья ударил игрока коленом между ног. Ему грозит до 15 матчей дисквалификации

Мексиканскому арбитру грозит до 15 матчей дисквалификации за удар игрока коленом между ног

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата Мексики между «Америкой» и « » (2:2) судья Фернандо Эрнандес ударил игрока «Леона» коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.

футбола Мексики объявила о начале разбирательства по этому инциденту. За физическое насилие в отношении игрока арбитру грозит от 1 до 15 матчей дисквалификации, а также штраф в размере от 3 до 51,8 тысячи мексиканских песо (от 166 до 2867 долларов).

Позже арбитр принес извинения в социальных сетях.

«Я приношу извинения болельщикам и обществу в целом, а также Лукасу Ромеро, за свою вчерашнюю реакцию. Я бы никогда не стал нападать на него, как и на любого другого игрока. Я осознаю свою вину и приму любое решение, которое примет дисциплинарный комитет», – написал Эрнандес в своем аккаунте в инстаграме.

Сообщается, что сразу после матча судья пошел к клубному автобусу «Леона», чтобы извиниться перед Лукасом Ромеро.