«Самое большое посмешище в Мексике, величайших вор из всех». Фанаты оскорбили Мартино в аэропорту после вылета сборной с ЧМ-2022

Теги происшествия болельщики Сборная Мексики по футболу высшая лига Мексика Херардо Мартино ЧМ-2022 Норберто Скопони Футбол

Разгневанные фанаты сборной Мексики оскорбили тренера Херардо Мартино.

60-летний аргентинец, который не сумел вывести Мексику в плей-офф ЧМ-2022, уже покинул свой пост.

По возвращении Мартино из Катара фанаты обрушились на него с критикой в аэропорту.

В аэропорту Мехико в адрес тренера прозвучали такие упреки: «Вы украли наш успех. Это единственное, за чем вы приезжали», «самое большое посмешище в Мексике», «величайших вор из всех».

Ассистенты Мартино пытались оградить его от нападок болельщиков и назойливого внимания прессы. Один фанат пожаловался на то, что получил несколько пощечин от помощника тренера Норберто Скопони.

Мексика выходила в 1/8 финала чемпионата мира с 1994 года.

Херардо Мартино возглавлял команду с 2019-го. В том же году он привел команду к победе на Кубке КОНКАКАФ.

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