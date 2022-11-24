Фанаты Эквадора скандировали гомофобные кричалки в адрес Чили на матче открытия ЧМ-2022. ФИФА начала расследование

ФИФА расследует гомофобные выкрики фанатов Эквадора в адрес Чили на матче открытия ЧМ-2022.

Как сообщает CNN Español со ссылкой на Reuters, в матче открытия ЧМ-2022 между сборными Эквадора и Катара (2:0) некоторые болельщики южноамериканской команды скандировали гомофобные кричалки в адрес Чили.

«Дисциплинарная комиссия ФИФА открыла дело против Эквадора из-за выкриков болельщиков во время матча чемпионата мира между Катаром и Эквадором 20 ноября.

Процедура открыта на основании статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – говорится в официальном заявлении, опубликованном во вторник.

Отношения между болельщиками Эквадора и обострились перед , когда федерация футбола Чили подала иск в с требованием отстранить Эквадор от турнира. Утверждалось, что игрок сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, игравший по поддельным документам.

Иск был отклонен в ноябре, однако Эквадор потеряет три очка в отборе на следующий чемпионат мира, а федерация футбола оштрафована на 100 000 швейцарских франков.

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