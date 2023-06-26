«Арсенал» сделал второе предложение по Тимберу. Сделку с «Аяксом» хотят закрыть на этой неделе

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Юрриен Тимбер Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» сделал второе предложение о трансфере Юрриена Тимбера из «Аякса».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб направил «Аяксу» второе официальное предложение. «Арсенал» хочет закрыть сделку на этой неделе. Переговоры продолжаются.

Ранее «Аякс» отклонил первое предложение «Арсенала» на сумму 30 млн фунтов.

На прошлой неделе «канониры» согласовали с Тимбером условия 5-летнего контракта. По нему он сможет получать 8 млн евро в год.

В минувшем сезоне Юрриен сыграл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил в них 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистика 22-летнего защитника доступна здесь.

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6 комментариев

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Nogoi89
8 млн в год это прилично для новичка АПЛ из Голландии.
+6
0
+6
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Мари Хуан
Ответ Nogoi89
8 млн в год это прилично для новичка АПЛ из Голландии.
Где-то 140тыс фунтов в неделю если я правильно посчитал, на самом деле как-то жирновато для 22х летнего защитника из Голландии
+4
0
+4
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Андрей
Ответ RealJon
кого угодно подписывают для скамейки, только не Райса, самого нужного игрока на основу. Скоро МС их опередить, вот и конец. тем более Джака и Парти хотят уйти из клуба
То есть ты считаешь, что в большом клубе не могут вести несколько сделок одновременно?))
+2
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+2
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clapeyron
Кто Холдинга видел, тот покупке Тимбера не удивляется
0
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TrueGooner
Ответ RealJon
кого угодно подписывают для скамейки, только не Райса, самого нужного игрока на основу. Скоро МС их опередить, вот и конец. тем более Джака и Парти хотят уйти из клуба
Ну так защитники тоже нужны, тем более такие универсальные.
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