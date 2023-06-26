«Арсенал» сделал второе предложение по Тимберу. Сделку с «Аяксом» хотят закрыть на этой неделе
«Арсенал» сделал второе предложение о трансфере Юрриена Тимбера из «Аякса».
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб направил «Аяксу» второе официальное предложение. «Арсенал» хочет закрыть сделку на этой неделе. Переговоры продолжаются.
Ранее «Аякс» отклонил первое предложение «Арсенала» на сумму 30 млн фунтов.
На прошлой неделе «канониры» согласовали с Тимбером условия 5-летнего контракта. По нему он сможет получать 8 млн евро в год.
В минувшем сезоне Юрриен сыграл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил в них 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистика 22-летнего защитника доступна здесь.
6 комментариев