«Арсенал» сделал второе предложение по Тимберу. Сделку с «Аяксом» хотят закрыть на этой неделе

«Арсенал» сделал второе предложение о трансфере Юрриена Тимбера из «Аякса».

Как пишет журналист , лондонский клуб направил « » второе официальное предложение. « » хочет закрыть сделку на этой неделе. Переговоры продолжаются.

Ранее «Аякс» отклонил первое предложение «Арсенала» на сумму 30 млн фунтов.

На прошлой неделе «канониры» согласовали с условия 5-летнего контракта. По нему он сможет получать 8 млн евро в год.

В минувшем сезоне Юрриен сыграл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил в них 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистика 22-летнего защитника доступна здесь.