«Арсенал» предложил 45-48 млн евро за Тимбера. Защитник «Аякса» хочет перейти

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Юрриен Тимбер деньги Фабрицио Романо Футбол

Названа сумма второго предложения «Арсенала» по защитнику «Аякса» Юрриену Тимберу.

Сегодня лондонский клуб направил официальное предложение о трансфере 22-летнего игрока на сумму около 45-48 млн евро, пишет Фабрицио Романо.

Контракт сроком до 2028 года уже согласован. Тимбер ясно дал понять, что ему нравится проект «Арсенала». Он хочет присоединиться к команде.

Ранее «Аякс» не продал Юрриена «Арсеналу» за 30 млн фунтов (около 35 млн евро) и потребовал 50 млн (около 58 млн евро).

В минувшем сезоне Тимбер сыграл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил в них 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистика 22-летнего защитника доступна здесь.

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11 комментариев

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Қырықбай Ұзақбайұлы
Pitbull ft. Ke$ha
+8
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Egor Aleksandrovich
пик рисковый
+3
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Доминатор3000
Ответ llolishe
Незнаю если топ клубы им и не интересовались возможно не такой уж и норм игрок
Это ничего не значит.
Мартинелли тоже никто не интересовался.
Да и были вроде слухи о МЮ,в прошлом году,если я не путаю.
Дорого конечно,но если даст качество и универсальность,то всё окупит.
+2
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Ildar Shagiev
Ответ llolishe
Незнаю если топ клубы им и не интересовались возможно не такой уж и норм игрок
Он был «первым выбором» Тен Хага прошлым летом, но Аякс отказал. Тогда они переключились на Мартинеса.
+2
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Давид Сехлеян
Ответ llolishe
Незнаю если топ клубы им и не интересовались возможно не такой уж и норм игрок
Его МЮ хотел забрать, но Аякс не дал согласие на трансфер.
+1
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Джейме Ланнистер
Ответ llolishe
Ну фамилия подходящая для троллинга если провалится
Главное не было как Дарвин майонез
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Eldar Arsenal
Не проспать главное
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Алексей Фирстов
Хороший трансфер качественного защитника! От Холдинга нужно избавляться, он уже много раз разочаровывал и не тянет!
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Виьалий
Нет, парень головой крутит, а ногами делает. Хорошо
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