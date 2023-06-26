«Арсенал» предложил 45-48 млн евро за Тимбера. Защитник «Аякса» хочет перейти
Названа сумма второго предложения «Арсенала» по защитнику «Аякса» Юрриену Тимберу.
Сегодня лондонский клуб направил официальное предложение о трансфере 22-летнего игрока на сумму около 45-48 млн евро, пишет Фабрицио Романо.
Контракт сроком до 2028 года уже согласован. Тимбер ясно дал понять, что ему нравится проект «Арсенала». Он хочет присоединиться к команде.
Ранее «Аякс» не продал Юрриена «Арсеналу» за 30 млн фунтов (около 35 млн евро) и потребовал 50 млн (около 58 млн евро).
В минувшем сезоне Тимбер сыграл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил в них 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистика 22-летнего защитника доступна здесь.
Мартинелли тоже никто не интересовался.
Да и были вроде слухи о МЮ,в прошлом году,если я не путаю.
Дорого конечно,но если даст качество и универсальность,то всё окупит.