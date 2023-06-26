«Арсенал» предложил 45-48 млн евро за Тимбера. Защитник «Аякса» хочет перейти

Названа сумма второго предложения «Арсенала» по защитнику «Аякса» Юрриену Тимберу.

Сегодня лондонский клуб направил официальное предложение о трансфере 22-летнего игрока на сумму около 45-48 млн евро, пишет .

Контракт сроком до 2028 года уже согласован. Тимбер ясно дал понять, что ему нравится проект « ». Он хочет присоединиться к команде.

Ранее «Аякс» не продал Юрриена «Арсеналу» за 30 млн фунтов (около 35 млн евро) и потребовал 50 млн (около 58 млн евро).

В минувшем сезоне сыграл 47 матчей за « » во всех турнирах, забил в них 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Статистика 22-летнего защитника доступна здесь.