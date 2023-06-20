Мбаппе о том, заслуживает ли он «Золотой мяч»: «Я бы сказал «да», думаю, что соответствую критериям. Но голосуют люди»
Килиан Мбаппе считает, что заслужил получить «Золотой мяч».
«Золотой мяч»? Всегда трудно говорить об индивидуальном трофее, потому что ты выдвигаешь себя на передний план. Это не всегда хорошо воспринимается широкой публикой.
Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Что имеет значение при новых критериях? Привлекать внимание, забивать голы и оказывать влияние? Я думаю, что соответствую этим критериям. Я бы сказал «да», но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в эфире TF1.
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в этом сезоне холанд конечно
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ты свои сложности с русским языком принимаешь за чьи-то комплексы постоянно, хотя по сути любой читающий эту переписку сразу определит у кого из нас они присутствуют
При этом играя в Сити с де Брюйне, Гюндогандом, и Бернарду Силвой Холанд в АПЛ забил лишь на 4 гола с игры больше, чем 29-летний Кейн в Тоттенхэме. Рейтинг на whoscored это прекрасно отражает.