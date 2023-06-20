Мбаппе о том, заслуживает ли он «Золотой мяч»: «Я бы сказал «да», думаю, что соответствую критериям. Но голосуют люди»

Килиан Мбаппе считает, что заслужил получить «Золотой мяч».

« »? Всегда трудно говорить об индивидуальном трофее, потому что ты выдвигаешь себя на передний план. Это не всегда хорошо воспринимается широкой публикой.

Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Что имеет значение при новых критериях? Привлекать внимание, забивать голы и оказывать влияние? Я думаю, что соответствую этим критериям. Я бы сказал «да», но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», – сказал нападающий « » и сборной Франции в эфире TF1.