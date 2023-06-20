Мбаппе о том, заслуживает ли он «Золотой мяч»: «Я бы сказал «да», думаю, что соответствую критериям. Но голосуют люди»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе считает, что заслужил получить «Золотой мяч».

«Золотой мяч»? Всегда трудно говорить об индивидуальном трофее, потому что ты выдвигаешь себя на передний план. Это не всегда хорошо воспринимается широкой публикой.

Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Что имеет значение при новых критериях? Привлекать внимание, забивать голы и оказывать влияние? Я думаю, что соответствую этим критериям. Я бы сказал «да», но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в эфире TF1.

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37 комментариев

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Экспертное мнение
А помните Мбаппё во времена Монако казался разумным, смышленым, зрелым для своих лет парнем? Так вот, забудьте
+65
-14
+51
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Va_BanK
Ответ Бухгалтер2021
если в этом году пешеходу,то явно награда обесценилась
Этот пешеход пешком выиграл ЧМ и стал лучшим игроком турнира. Представь что будет если он начнет бегать…
+56
-13
+43
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Black Phoenix
Холанд, что разорвал АПЛ в первом сезоне, поставив множество рекордов, и выиграл ЛЧ с треблом в Ман Сити, или Месси с выигранным кубком чемпионата мира в статусе лучшего игрока ЧМ - те заслужили, да. А причём тут Мбаппе, что во французской колхозной лиге шестой год набивает весьма посредственную для топаря статистику, и позорится в еврокубках второй год подряд с ПСЖ - загадка.
+38
-5
+33
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Homelender_666
Не наиграл он на ЗМ. Даже после ухода Месси он не станет главным претендентом в будущем.
+26
-5
+21
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Alibi_URAL
А игра ПСЖ во 2 части чемпионата сказала нет.
+9
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Adam Almurzaev
Переоценивает чемпионат Франции, в которой аудитория матча ПСЖ-Лилль уступала аидтории матча Атлетик-Вильяреал.
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экспертное мнение
А помните Мбаппё во времена Монако казался разумным, смышленым, зрелым для своих лет парнем? Так вот, забудьте
Темная сторона силы возобладала им
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Moe Joe
Холланд больше заслужил, чем Мбаппе.
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Caterina
Ответ кто-то
Я бы отдал Холланду, думаю он заслужил больше всех! Месси уехал в Америку, поэтому Холланду будет совсем легко забрать награду
ЗМ даётся теперь за сезон, он сегодня закончится. Америка тут ни при чем.
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Дмитрий Турецкий
привлекать внимание чем? сагой о переходе в Реал каждое ТО?
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Артём Р .
Бессовестный,самовлюблённый Мбаппе... .
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Flavius
Мбаппембе уже 24 года. К этому времени у Месси было 3 Золотых Мяча и ниодного такого вот заявления.
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Va_BanK
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Достали вы со своим ЧМ, Иньеста и Хави тоже выиграли ЧМ,но кому дали?
Расслабься, твой Ранальду давно закончил с футболом и ЧМ увидит лишь во сне. Хотя он когда то украл ЗМ у Рибери но ты ведь об этом промолчишь да?
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DolJun
Ответ Oleg
Ты ведь знаешь правду, но комплексы мешают?))) Месси 1,1 по букам Холанд 3,5 Да еще и Родри начали пиарить, что явно отнимет голоса у одноклубника)
Мбаппе о том, заслуживает ли он «Золотой мяч»
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в этом сезоне холанд конечно
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ты свои сложности с русским языком принимаешь за чьи-то комплексы постоянно, хотя по сути любой читающий эту переписку сразу определит у кого из нас они присутствуют
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Родя Раскольников
Ответ Black Phoenix
Холанд, что разорвал АПЛ в первом сезоне, поставив множество рекордов, и выиграл ЛЧ с треблом в Ман Сити, или Месси с выигранным кубком чемпионата мира в статусе лучшего игрока ЧМ - те заслужили, да. А причём тут Мбаппе, что во французской колхозной лиге шестой год набивает весьма посредственную для топаря статистику, и позорится в еврокубках второй год подряд с ПСЖ - загадка.
Не фанат Мбаппе, но то что он позорится с ПСЖ это следствие отвратительного менеджмента клуба. В сборной ему ничто не мешает блистать, как показали 2 ЧМ. Индивидуально он сильнее Холланда.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Lindeman
Роналду покусал?
Шейхи
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Flavius
Ответ кто-то
Я бы отдал Холланду, думаю он заслужил больше всех! Месси уехал в Америку, поэтому Холланду будет совсем легко забрать награду
Холанд пропал в решающей части сезона. 1 гол за месяц. В финале кубка - ничего, в полуфиналах и финале ЛЧ - тоже ничего. На ЧМ он вообще не ездил, а отдыхал.

При этом играя в Сити с де Брюйне, Гюндогандом, и Бернарду Силвой Холанд в АПЛ забил лишь на 4 гола с игры больше, чем 29-летний Кейн в Тоттенхэме. Рейтинг на whoscored это прекрасно отражает.
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Maga Maga
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Достали вы со своим ЧМ, Иньеста и Хави тоже выиграли ЧМ,но кому дали?
тому кто 91гол забил
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Va_BanK
Ответ Real_v_dushe
Это говно собачье, а не аргумент. Он с момента прихода в Париж никогда и близко не был всамом ПСЖ лучшим игроком, как он может получить без пиара и коррупции какие-то звания? Смешно.
Ты с таким ником по другому не смог бы написать, я тебя понимаю…
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Sevan Avalyan
С таким подходом этот парень не получит ничего.
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Станислав Л
Месси перешел дорогу мбапе, забив 2 в финале, выиграл кубок и отобрал фактически ЗМ - два таких игрока оставаться в одном клубе уже не могли.
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sd4fmwrvz8
Ща в реал перейдет точная копия будет криша который себя только любил эгоист , как раз один с марокканцем зажигал а этот с трансом 😁щас чувствую меньшинства заминусуют меня
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Dragon10
Тот же Месси к чемпионству ПСЖ может добавить и ЧМ, уже весомее заслуг Мбаппе, как бы кто не относился к аргентинцу. Да и явный претендент Холанд, скорее всего
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TJ tigra
За что тебе зм?😳
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