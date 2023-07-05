Черчесов об РПЛ: «Зенит» — фаворит, но не буду кому-то заранее отдавать пальму первенства. Конкуренты усиливаются»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Станислав Черчесов не уверен в том, что «Зенит» вновь выиграет чемпионат России.

— Как считаете, «Зенит» в новом сезоне вновь без вариантов станет чемпионом — или на этот раз придется сложнее?

— Питерцы сейчас принимают участие в солидном турнире — в Петербург приехали «Црвена Звезда», «Нефтчи» и «Фенербахче». Это означает, что команда Семака серьезно готовится, нацелена на определенный результат. И у нее за счет контрольных матчей с такими соперниками появится преимущество. Это ведь лучше, чем спарринговать с коллективами из Второй лиги.

Усиливаются «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Но мы знаем, что приход новичка — даже самого талантливого — еще не означает, что станет лучше. Каждый клуб хочет что-то поменять.

Возвращаясь к «Зениту», замечу, что у коллеги Семака есть ряд сложностей. Несколько человек пришли — как они адаптируются? Не решен вопрос с Венделом, который вроде бы намерен уйти, и Малкомом — нападающий тоже чего-то хочет. Того же Кузяева чемпионы могут недосчитаться. Поэтому не буду кому-то заранее отдавать пальму первенства.

Понятно, что «Зенит» — фаворит, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться. Вот Суперкубок в Казани покажет тот уровень, к которому следует подтягиваться остальным — ведь встречаются победитель РПЛ и второй призер, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bestvideox
Всё по делу. Саламыч, как всегда чёткий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий