«Интер Майами» сыграл вничью во 2-м матче подряд. Ранее была серия из 7 поражений
«Интер Майами» сыграл вничью с «Коламбус Крю» (2:2) в чемпионате МЛС.
Клуб из Флориды поделил очки во втором матче подряд после серии из 7 поражений.
Сегодня «Интер Майами» ушел от поражения благодаря голу венесуэльца Джозефа Мартинеса на 90-й минуте.
После 20 игр клуб с 17 очками по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции.
Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль» в Кубке лиг.
На прошлой неделе новым главным тренером «Интер Майами» стал Херардо Мартино, который работал с Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».
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