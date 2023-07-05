«Интер Майами» сыграл вничью во 2-м матче подряд. Ранее была серия из 7 поражений

Теги МЛС Коламбус Крю Интер Майами Футбол

«Интер Майами» сыграл вничью с «Коламбус Крю» (2:2) в чемпионате МЛС.

Клуб из Флориды поделил очки во втором матче подряд после серии из 7 поражений.

Сегодня «Интер Майами» ушел от поражения благодаря голу венесуэльца Джозефа Мартинеса на 90-й минуте.

После 20 игр клуб с 17 очками по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции.

Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль» в Кубке лиг.

На прошлой неделе новым главным тренером «Интер Майами» стал Херардо Мартино, который работал с Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».

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10 комментариев

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Vatikan
Вот он эффект гоат!
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Игорь Пичугин
Вот что присутствие Месси делает, это Как присутствие Кокорина на лавке для Фиорентины.
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Вова Пупкин
После 21 июля, о клубе "Интер Майами" мы будем регулярно новости читать. 100%...
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Барсик Юрана
Без Месси ну не могут
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