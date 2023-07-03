Бекхэм о Месси в Майами: «Мне пришло около миллиона сообщений, когда Лео объявил о переходе. Когда один из лучших игроков хочет быть в твоей команде – это грандиозный момент»

Дэвид Бекхэм рад переходу Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Пару недель назад, когда я проснулся, на моем телефоне было около миллиона уведомлений. Я подумал: «Что случилось? Обычно я не получаю так много сообщений». Внезапно я узнал, что Лео [ ] объявил о переходе в « ». Очевидно, для меня это не стало неожиданностью.

Я с самого начала говорил, что при возможности привезти в Майами лучших игроков, на каком бы этапе карьеры они ни находились, я готов это делать. Я всегда брал на себя это обязательство перед нашими болельщиками. Так что для нас это грандиозный момент, когда один из лучших игроков – если не лучший, – который выиграл в этой игре все, по-прежнему великолепен, молод и все еще делает то, на что способен, хочет играть за мою команду.

Я совладелец « ». Солфорд – отличное место, но, конечно, Майами ближе к Аргентине. Думаю, для Лео это стало бы настоящим испытанием», – сказал бывший игрок сборной Англии, являющийся совладельцем «Интер Майами».