Бекхэм о Месси в Майами: «Мне пришло около миллиона сообщений, когда Лео объявил о переходе. Когда один из лучших игроков хочет быть в твоей команде – это грандиозный момент»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Солфорд Сити Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм рад переходу Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Пару недель назад, когда я проснулся, на моем телефоне было около миллиона уведомлений. Я подумал: «Что случилось? Обычно я не получаю так много сообщений». Внезапно я узнал, что Лео [Месси] объявил о переходе в «Интер Майами». Очевидно, для меня это не стало неожиданностью.

Я с самого начала говорил, что при возможности привезти в Майами лучших игроков, на каком бы этапе карьеры они ни находились, я готов это делать. Я всегда брал на себя это обязательство перед нашими болельщиками. Так что для нас это грандиозный момент, когда один из лучших игроков – если не лучший, – который выиграл в этой игре все, по-прежнему великолепен, молод и все еще делает то, на что способен, хочет играть за мою команду.

Я совладелец «Солфорд Сити». Солфорд – отличное место, но, конечно, Майами ближе к Аргентине. Думаю, для Лео это стало бы настоящим испытанием», – сказал бывший игрок сборной Англии, являющийся совладельцем «Интер Майами».

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7 комментариев

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AC_Milan_7
До сих пор не верится что Месси больше не играет в Европе(((
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Edwin_Hubble
Бэкхем очаровашка)
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инок
Успехов Лео в Майами. На расслабоне получить удовольствие от футбола. Всего чего можно он уже достиг.
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Alexander Tryapyshko
Посмотрел бы я на Месси в Солфорде
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Rhett Butler
Если бы Лео перешел в Шинник и выиграл бы лучшую лиг мира, это было бы достойно на закате карьеры, а в Майами он такой славы не сыщет)
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