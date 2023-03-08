Мостовой об Ондуа: «Русофобией это нельзя назвать. Он мог не проходить в состав «Ганновера» по качеству игры»

не считает русофобией отношение к Гаэлю Ондуа в « ».

Ранее хавбек сборной Камеруна завил, что больше не сыграет за немецкий клуб: «Думаю, причины понятны – все видели, что было после ЧМ. У человека должна быть правда и позиция. Сейчас я плачу за это». Клуб ответил: «Ему давали шансы на тренировках и в двух матчах, он не воспользовался. Исключительно спортивные причины».

«Возможно, его отстранение как-то связано с тем, что он признавался в любви к России. И это нормально, когда человек высказывается за свою страну. Он высказался за Россию, он имеет на это право.

Но это нельзя напрямую назвать русофобией, потому что стоит учитывать тот факт, что он мог не проходить в состав по качеству игры. Там же еще игроки есть, кто-то заслужил больше», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»