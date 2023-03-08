Мостовой об Ондуа: «Русофобией это нельзя назвать. Он мог не проходить в состав «Ганновера» по качеству игры»

Теги Ганновер премьер-лига Россия Александр Мостовой Д2 Германия Гаэль Ондуа дискриминация Футбол

Александр Мостовой не считает русофобией отношение к Гаэлю Ондуа в «Ганновере».

Ранее хавбек сборной Камеруна завил, что больше не сыграет за немецкий клуб: «Думаю, причины понятны – все видели, что было после ЧМ. У человека должна быть правда и позиция. Сейчас я плачу за это». Клуб ответил: «Ему давали шансы на тренировках и в двух матчах, он не воспользовался. Исключительно спортивные причины».

«Возможно, его отстранение как-то связано с тем, что он признавался в любви к России. И это нормально, когда человек высказывается за свою страну. Он высказался за Россию, он имеет на это право.

Но это нельзя напрямую назвать русофобией, потому что стоит учитывать тот факт, что он мог не проходить в состав по качеству игры. Там же еще игроки есть, кто-то заслужил больше», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»

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5 комментариев

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deadjoker
У меня скоро разовьется мостовофобия
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elan_
Давно заметил, что блм-ы отличные манипуляторы. Чуть что не так, сразу расизм, сексизм и прочии фобии..
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Крыжовник Анатолий
Удивлён услышать что-то более-менее адекватное от Мостового
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+6
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damondiamond
у Мостового есть редакторская учётка на спортсе, иначе непонятно как
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ФК Пушкино
Мост точно комменты на спортсе читает. Вряд ли он смотрит 2 Бундеслигу)
+10
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